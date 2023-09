Special Olympics-Athlet Matthias Hoffmann In drei Stunden ins Ziel beim Berlin-Marathon

Matthias Hoffmann ist zurück in Berlin. Rund drei Monate nach seinem Start für die deutsche Nationalmannschaft bei den Special Olympics Weltspielen nahm er am Sonntag am Marathon teil. Der Leichtathlet holte bei den Weltspielen Bronze in der 4x400-Meter-Staffel und über 5 Kilometer. Auf der 10-Kilometer-Distanz lief er zur Silbermedaille.