Thomas Tuchels Arbeit beim FC Bayern Wenn der Trainer die Kabine verliert

Gut 25 Jahre ist sie her, Giovanni Trapattonis Wutrede beim FC Bayern. Und wer den Verein dieser Tage betrachtet, wünschte sich so eine Rede – nur nicht vom Trainer. Denn um den geht es.

Der Rekordinternationale Lothar Matthäus hat Thomas Tuchel kritisiert. Nun, man muss den „Loddar“ nicht mögen – und das geht vielen trotz seiner Verdienste um den deutschen Fußball so –, aber das Spiel lesen kann er wie nur wenige. Was er aus dem der Bayern unter Tuchel herausliest, ist treffend.

Es geht dabei immer wieder um Joshua Kimmich, um seine Position in der Elf auf dem Platz und seine Rolle in der Mannschaft, aber eben nicht nur. Auch Leon Goretzka, wie Kimmich immer ehrgeizig und Nationalspieler mit Ambition, muss kämpfen. Mit sich – aber nicht zuletzt mit Tuchel.

Hamann ist auch schon sauer

Neben Matthäus ist es der frühere Münchner Profi Dietmar Hamann, der Tuchels Art und Umgang mit großen Spielern rügt. Als seien Verdienste bei Tuchel eher hinderlich. Wörtlich sagt Hamann zum Fall Kimmich: „Wenn man Joshua Kimmich in der Mannschaft hat, gibt es zwei Optionen: entweder man macht ihn stark – oder man verkauft ihn. Aber was die Bayern aktuell mit Kimmich machen, das ist nicht korrekt – Trainer inklusive.“ Das gilt fast genauso für Goretzka.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Und ein Liebhaber des Matchplans.

Tuchel ist, wie er ist – schwierig. Extrem mitunter auch. Er ist keiner, der Spieler seiner Mannschaft um jeden Preis stärker macht. Vielmehr wirkt es, als wolle er seine Autorität auf Kosten der prominenteren Namen vergrößern. Das kann auf Dauer nicht gutgehen.

Zumal die unbeständigen Leistungen der Bayern nicht an zwei oder drei Spielern festzumachen sind. Tatsache ist: Der als Taktiker, als Fitness-Nerd gelobte Tuchel hat es in Monaten seit seiner Ankunft in München nicht vermocht, eine Mannschaft zu formen. Auch kein System, das trägt, ob der Gegner klein oder groß ist. Dabei hatte er jetzt die ganze Vorbereitung, um das Team einzuspielen.

Dass Tuchel den erstklassigen Kader schwächer redet, als er ist; dass er das vorhandene Spielermaterial durch seine wiederholten Einwürfe schlechter redet, als es je sein wird, spricht nicht für ihn. Dieser Trainer hat vielmehr ein Luxusproblem. Das wird sein Problem.

Wenn Thomas Tuchel so weitermacht, steht er bald alleine da. Ohne Kabine, wie man so schön sagt. Die hatte er schon ein paarmal bei anderen Vereinen verloren. Drum wehe, wenn einer der Ober-Bayern Wut bekommt. „Was erlauben Tuuuchel“ – viel fehlt nicht mehr.