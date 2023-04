Überraschung im Berliner Landespokal Titelverteidiger Viktoria Berlin scheitert Makkabi

Oberligist TuS Makkabi hat Viktoria Berlin auf dem Weg zur Titelverteidigung im Berliner Landespokal gestoppt. Der eine Klasse unter dem Regionalligisten spielende Verein aus Charlottenburg überraschte am Sonntag die Viktoria im ersten Halbfinale auf dem Hanns-Braun-Platz im Olympiapark mit 3:2 (2:1).

Im Finale am 3. Juni 2023 trifft die von der Berliner Trainerlegende Wolfgang Sandhowe betreute Mannschaft auf den Sieger der Partie zwischen dem Berlin-Ligisten Sparta Lichtenberg und dem Regionalligisten BFC Dynamo, die am Montag ausgetragen wird. Der Landespokalsieger qualifiziert sich am Finaltag der Amateure für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals der kommenden Saison.

Der Außenseiter führte bereits nach drei Spielminuten

Caner Özcin hatte den Außenseiter bereits nach drei Minuten in Führung gebracht, Enes Küc zwei Minuten später den Ausgleich erzielt. Weitere zwei Minuten darauf unterlief Laurenz Dehl ein Eigentor zur erneuten Führung für Makkabi, die Özcin in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer ausbaute. Der Anschlusstreffer durch Viktorias Christopher Theisen in der vierten Minute der Nachspielzeit kam zu spät. (dpa)

