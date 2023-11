„Unbehagen beim Zuschauen“ Pressestimmen zum Formel-1-Rennen in Brasilien

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat in São Paulo seinen Siegrekord weiter ausgebaut. Fernando Alonso liefert das Manöver des Rennens und kann die Rückkehr aufs Podest feiern. Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien:

„The Sun“: „HORRORSHOW - Lewis Hamilton und Russell erleben beim Großen Preis von Brasilien einen Alptraum, als bei Verstappens Sieg Mercedes das Lächeln aus dem Gesicht gewischt wird.“

„Daily Mail“: „Die Siegeshoffnungen von Lando Norris schwanden im Handumdrehen. Der Brite startete das Sprintrennen in Brasilien von der Pole-Position, aber Du-weißt-schon-wer setzte sich gleich in der ersten Kurve durch und übernahm die Führung. Also: Sieg für Max Verstappen, die Kugel, die nicht abgelenkt werden kann.“

„The Guardian“: „Der Kontrast zwischen Verstappen und Red Bull und Mercedes in Brasilien hätte nicht krasser sein und für noch mehr Unbehagen beim Zuschauen sorgen können (...).“

Spanien:

„Marca“: „Alonso legt für seinen achten Pokal einen Tanz hin wie in Imola 2005.“

„As“: „Magisch, kalt und präzise: Alonso bescherte Interlagos ein unvergessliches Überholmanöver von Pérez (...) und gibt vor allem Aston Martin und dem „Alonsismus“ die Begeisterung zurück, indem ein schwieriger Herbst mit dem Rennen in Brasilien beendet wurde.“

Italien:

„Tuttosport“: „Verstappen triumphiert auch in Brasilien. (...) Der dreimalige Weltmeister bestätigt sich als unschlagbar, ein schlechtes Wochenende für die Roten.“

„Corriere della Sera“: „In Interlagos bleibt Charles aufgrund einer Panne stehen, bevor er überhaupt losfährt. Auch Russell muss aufgeben, Super Alonso setzt sich gegen Perez durch.“

Frankreich:

„L'Équipe“: „Max Verstappen setzt seine Traum-Saison fort.“

Österreich:

„Kronen Zeitung“: „Verstappen siegt souverän nach Chaos-Start.“

„Kurier“: „Verstappen siegt in Brasilien, Alonso gelingt Husarenritt.“

Schweiz:

„Blick“: „Das Alfa-Sauber-Team erlebt in Interlagos einen GP zum Vergessen. Gleiches gilt für Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der vor dem offiziellen Rennstart crasht. Der Sieger? Natürlich Max Verstappen.“ (dpa)