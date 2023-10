Unfall auf der Geschäftsstelle von Hertha BSC Präsident Kay Bernstein im Krankenhaus

Präsident Kay Bernstein wird am kommenden Sonntag nicht an der Mitgliederversammlung Hertha BSC teilnehmen können. Laut einer Mitteilung des Berliner Fußball-Zweitligisten befinde sich Bernstein nach einem Unfall am Dienstagnachmittag im Krankenhaus. Weitere Angaben zu seiner Verletzung machte Hertha nicht.

„Ihm geht es den Umständen entsprechend gut und er befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung“, hieß es weiter. An der Mitgliederversammlung des Vereins könne er jedoch nicht teilnehmen. Bernstein werde sich mit einer Videobotschaft an die Mitglieder wenden. (Tsp)