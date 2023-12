Verleihung des Julius-Hirsch-Preis Würdigung und notwendige Unterstützung

Sportvereine organisieren den Sport. Genauer den Spielbetrieb für ihre Mitglieder und Teams. 27 Millionen Menschen in Deutschland sind Mitglied in einem Sportverein und schon an dieser extrem hohen Zahl ist zu merken, dass Sportvereine viel mehr sind. Überall da, wo viele Menschen einander begegnen, entstehen Beziehungen, werden Probleme, Sorgen und Nöte besprochen.