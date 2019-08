Fabian Liebig, Moderner Fünfkampf

Eigentlich wollte Fabian Liebig am Samstag gar nicht mehr aufhören. Der 25-Jährige vom OSC Potsdam war bei den Meisterschaften im Modernen Fünfkampf nach Schwimmen, Fechten, Reiten, Laufen und Schießen gerade ins Ziel vor dem Olympiastadion gelaufen, da sagte er: „Es könnte glatt weiter so gehen. Noch eine Runde. Ich fühle mich super.“ Seine Freude war nur verständlich. Liebig war gerade zum ersten Mal Deutscher Meister geworden, knapp hatte er sich gegen den Titelverteidiger Alexander Nobis von Spandau 04 durchgesetzt. Liebig, der bei der WM 2018 in Mexiko-Stadt zusammen mit der Berlinerin Rebecca Langrehr bereits die Goldmedaille in der Mixed-Staffel gewonnen hatte, war besonders von der Atmosphäre im Olympiapark begeistert: „Die Stimmung war einfach genial, ich hoffe, dass es im nächsten Jahr noch einmal so etwas gibt.“

Elena Richter gewann zum dritten Mal den Meistertitel im Bogenschießen. Foto: dpa

Elena Richter, Bogenschießen

Auf die Wettkämpfe auf dem Olympischen Platz hatte sich die Berliner Bogenschützin Elena Richter besonders gefreut. „Es ist umso schöner, wenn die Freunde und Verwandten ganz nah dabei sein können, sonst verfolgen sie uns ja nur hinter dem Computer sitzend“, sagte die 30-Jährige vom BSC BB-Berlin vor den Deutschen Meisterschaften. Am Samstag konnte sie dann mit all ihren Fans und Familienangehörigen jubeln. Im Finale besiegte Richter ihre Berliner Freundin Lisa Unruh. Dabei hatte die Silbermedaillengewinnerin von Rio 2016 zuvor in der Qualifikation noch mit 683 Ringen einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Im Finale triumphierte dann aber Richter und holte ihren dritten Meistertitel: „Sich im eigenen Land die Krone aufzusetzen, ist schon etwas Besonderes. Ich bin mega-glücklich. Für so etwas arbeitet man, um vor so einer Kulisse zu schießen.“

Anna Elendt begeisterte die Zuschauer in der Schwimmhalle an der Landsberger Allee. Foto: dpa

Anna Elendt, Schwimmen

17 Jahre ist Anna Elendt erst alt. Die 1000 Zuschauer in der ausverkauften Schwimmhalle an der Landsberger Allee ahnten vielleicht, dass sie in diesen Tagen wohl einen kommenden Schwimmstar gesehen haben, so ekstatisch feierten sie Elendt. Die Brustschwimmerin aus Darmstadt siegte erst über 100 Meter in 1:08,06 Minuten – und damit neuem Altersklassenrekord. Auch über 50 Meter triumphierte die Schülerin in 30,93 Sekunden und stellte einen weiteren deutschen Rekord auf. Mittlerweile ist es ihr zwölfter. „Einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ich liebe dieses Becken“, sagte Elendt, die schon bei der WM überrascht hatte und über 50 Meter Brust Siebte geworden war.

Dominik Oswald zählt auch international zu den besten Bike-Trial-Fahrern. Foto: imago/Action Plus

Dominik Oswald, Fahrrad-Trial

Dass Dominik Oswald ein überaus talentierter Trial-Biker ist, hat er bereits oft gezeigt. Der 22-Jährige aus Baden-Württemberg zählt auch international zu den Besten. Im Vorjahr wurde er Vizeweltmeister und derzeit belegt er den dritten Platz der Weltrangliste. In Berlin sicherte sich Oswald im Jahn-Sportpark erneut den deutschen Meistertitel auf seinem Lieblingsfahrrad in der 20-Zoll-Größe. In der Elite-Klasse auf 26 Zoll wurde er Dritter. In Deutschland ist Oswald der einzige halbprofessionelle Bike-Trial-Fahrer – in Spanien können 100 Fahrer von ihrem Sport leben. Vielleicht sind die Meisterschaften in Berlin ein erster Schritt, daran etwas zu ändern. sfb/krs/jne