Der Wille bei Alexander Zverev war da, auch seine Leistung stimmte. Doch am Ende reichte es für den 22-jährigen Deutschen nicht zum Einzug in das Finale der Australian Open. Gegner Dominic Thiem was in den entscheidenden Situationen der Stärkere. Nach etwas 3:42 Stunden siegte der Österreicher 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) und 7:6 (7:4). Im Finale trifft Thiem am Sonntag (9.30 Uhr, live auf Eurosport) auf Titelverteidiger Novak Djokovic.

"Wir hätten beide gewinnen können, vielleicht hat mir meine Erfahrung ein bisschen geholfen. Aber Sascha ist erst 22 und wird sicher auch irgendwann in einem Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier stehen", sagte Thiem im Interview mit John McEnroe auf dem Platz.

Im dritten Durchgang konnte Zverev zwei Satzbälle nicht nutzen

In sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier startete Zverev gleich mit einem Break. Zwar glückte seinem 26-jährigen Kontrahenten direkt das Re-Break, doch nachdem der erste Satz bis zum 3:3 offen verlief, war es dann wieder Zverev, der zulegen konnte und sich schließlich den Durchgang mit 6:3 holte.

Im zweiten Satz steigerte sich Thiem und glich nach einem 6:4 aus. Auch im dritten legte der Weltranglistenfünfte vor, beim Stand von 3:1 hatte er weitere Breakchancen. Doch Zverev zeigte sich in dieser Phase nervenstark und schaffte direkt danach auch das Break zum 3:3. Beim 5:4 und Aufschlag Thiem hatte der Hamburger dann sogar zweimal die Chance zum Satzgewinn, konnte die aber jeweils nicht nutzen. Im Tiebreak spielte Thiem dann fehlerlos und holte sich nach 82 Minuten die 2:1-Satzführung.

Im vierten Durchgang hielten beide Spieler ihr Service, erneut ging es in den Tiebreak. Dort wirkten beide Spieler plötzlich nervös und leisteten sich einige leichte Fehler, schließlich war es aber erneut Thiem der sich durchsetzte und seinen zweiten Matchball verwerten konnte.

Von neun Matches gegen Thiem hat Zverev nun sieben verloren

Thiem steht nach dem siebten Sieg im neunten Duell mit Zverev zum dritten Mal im Finale eines Grand-Slam-Turniers, zuvor war ihm das zweimal bei den French Open in Paris gelungen. Dort war er aber jeweils Rafael Nadal unterlegen, den er in Melbourne im Viertelfinale bezwungen hatte. (Tsp)