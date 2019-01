Die BR Volleys haben sich zum fünften Bundesliga-Sieg in Folge gezittert. Gegen den TSV Giesen aus Hildesheim gewannen die Berliner am Sonntag mit 3:1 (25:20, 20:25, 25:23, 25:21). Vor 4481 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle präsentierten sich die Volleys gegen den Tabellenletzten aber über weite Strecken überaus verunsichert.

Trainer Cedric Enard bot als Libero von Beginn an Nicolas Rossard auf. Der Franzose hatte sich Mitte Dezember einen Fingerknochen gebrochen. Nun spielte er anstelle von Dustin Watten. Große Sicherheit strahlten die Berliner in der Annahme jedoch nicht aus. Adam White patzte einige Male und so lagen die Volleys erst einmal zurück (0:2 und 4:6). Die Gegner aus der Nähe von Hildesheim, die am Vortag beim VCO Berlin mit 0:3 verloren hatten, agierten zunächst nervös. Die Fehler der Gäste nutzte Enards Team, um wieder in Führung zu gehen (7:6). Und auch wenn die Berliner weiter etwas unkonzentriert waren, so kämpften sie doch um jeden Ball und bauten den Vorsprung von 11:8 auf 18:13 aus. Giesen kam zwar noch einmal heran (17:18), aber die Volleys gewannen den ersten Satz mit 25:20.

Die Volleys tun sich schwer

Enard redete in der Pause danach eindringlich auf seine Spieler ein. Es war offensichtlich, dass dem Franzosen vieles nicht gefallen hatte. Doch seine Ansprache half nicht. Im zweiten Durchgang lief bei den Berlinern kaum mehr etwas. Besonders im Angriff kamen sie nicht mehr durch und lagen deshalb wieder früh zurück (6:9). Enard reagierte mit Wechseln: Für Diagonalangreifer Kyle Russell brachte er Benjamin Patch und für Zuspieler Sebastian Kühner kam Jan Zimmermann. Aber die Abstimmung funktionierte gar nicht mehr, die Berliner wirkten völlig von der Rolle und fielen immer weiter zurück (8:15). Dann schickte Enard noch Linus Weber für Samuele Tuia auf das Feld. Weil der Rückstand auch danach aber auf zwischenzeitlich acht Punkte anwuchs (14:22), ertönten in der Max-Schmeling-Halle erste deutliche Pfiffe des Berliner Publikums. Schließlich verloren die Volleys den Satz mit 20:25.

Im dritten Durchgang spielten wieder Kühner, Russell und Tuia und mit guten Aufschlägen sowie ordentlichem Block holten sich die Berliner einen kleinen Vorsprung (14:11). Dann schwächelten die Volleys aber erneut im Angriff, die Giesener zeigten ein paar starke Aufschläge und führten plötzlich 22:21. Nun standen die Berliner extrem unter Druck – und konnten sich auf Tuia verlassen. Der französische Außenangreifer wuchtete zwei harte und platzierte Aufschläge in das gegnerische Feld (24:22). Die Volleys hatten zwei Satzbälle und Mittelblocker Jeff Jendryk verwandelte den zweiten zum 25:23.

Mehr zum Thema Volleyball BR Volleys gegen Giesen: Aufschlagen für mehr Ruhe

Auch im vierten Satz mussten die Berliner um jeden Punkt enorm kämpfen. Doch sie holten sich auch diesen Durchgang mit 25:21 und stehen in der Tabelle nun auf dem dritten Platz.