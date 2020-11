Bei den Füchsen Berlin ist ein weiterer Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Handball-Bundesligist am Samstag mitteilte, wurde Linksaußen Milos Vujovic nach der der Rückkehr von der montenegrinischen Nationalmannschaft zwei Mal positiv getestet. Da er unter der Woche bereits mit der Mannschaft trainiert hatte, befindet sich das gesamte Team seit Freitagabend in häuslicher Quarantäne.

Zuvor war schon am Mittwoch beim deutschen Nationalspieler Marian Michalczik eine Covid-19-Erkrankung diagnostiziert worden. Paul Drux, der mit ihm auf Länderspielreise war, befand sich ebenfalls bereits in Quarantäne.

Nachdem schon das Bundesliga-Spiel am Donnerstag beim THW Kiel abgesagt werden musste, fällt nun auch das für Sonntag geplante Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt aus. "Wir sind mit der EHF in Kontakt, um nach dem Bundesligaspiel auch das für Dienstag angesetzte Gruppenspiel der European League zu verschieben", sagte Füchse-Manager Bob Hanning. "Jetzt müssen wir darauf achten, dass unsere Spieler die bestmögliche medizinische Versorgung bekommen. Bis auf weiteres befinden sie sich der gesamte Kader in Quarantäne. Es zeigt, dass das HBL-Hygienekonzept greift. Die Spieler werden sich am Montag und Mittwoch weiteren Testungen unterziehen und danach wird die weitere Vorgehensweise für das kommende Wochenende entschieden." (Tsp)