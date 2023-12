Wiedereröffnung des Erika-Heß-Eisstadions FASS feiert Rückkehr ins Wohnzimmer

Die Freude war allerorten sichtbar. Schon am Einlass wurden die Besuchenden von strahlend freundlichem Ordnungspersonal empfangen. Auf dem Eis flitzten vor Spielbeginn die FASS-Bambinis mit Fahnen besonders schnell herum. Der Stadionsprecher, sonst auch schon sehr schwungvoll, klang noch etwas enthusiastischer als sonst. Der Fan im FASS-Trikot an der Trommel haute ordentlich auf die Pauke. Und am Fanartikel-Stand verkaufte ein älterer Mann mit echtem weißen Bart und Weihnachtsmann-Mütze froh und munter unterschriebene Autogrammkarten des FASS-Regionalliga-Teams und Pins mit dem Vereinslogo.