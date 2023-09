Zwischen Fußballromantik und Kommerzialisierung Die Frage nach der Zukunft der Bundesliga

Vor den Augen der Weltöffentlichkeit hat sich der inzwischen nur noch Ex-Bundestrainer Hansi Flick in einer Amazon-Dokumentation jüngst dabei filmen lassen, wie er während der WM in Katar von Graugänsen schwadronierte und herrlich gezwungen klingende Motivationsphrasen à la „Ich glaub‘, es geht los hier! Wir spielen hier Welt­meis­ter­schaft!“ zum Besten gab. Wenn es nach den Bezahlsendern Sky und Dazn geht, soll es Ausschnitte dieser Art künftig auch in der Bundesliga geben. Die Frage ist, ob damit der gewünschte Zweck erreicht wird.