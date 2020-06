Wenn man zum ersten Mal seit zwölf Jahren Deutscher Meister wird, wenn man zuvor wieder und wieder in Endspielen knapp gescheitert ist, und wenn man dabei auch noch drei lange Wochen hinter sich hat, in denen man wohl in einer der strengsten Quarantäne-Blase des ganzen Landes gelebt hat, dann ist es vermutlich nur allzu menschlich, dass man es dann gerne auch endlich einmal krachen lassen würde. Aber so geht es auch im Juni 2020, inmitten einer Pandemie, die die ganze Welt in Atem hält, natürlich nicht.

„Wir werden das Hygienekonzept für das Finale nicht aufweichen“, hatte Ligachef Stefan Holz schon vor dem entscheidenden Rückspiel um die deutsche Meisterschaft beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga in München betont. „Es wäre das total falsche Zeichen, am letzten Tag zu sagen, dass alles egal ist.“

Alba Berlins K.o.-Spiele beim BBL-Finalturnier

Viertelfinale, Hinspiel: Göttingen – Alba Berlin 68:93

Göttingen – Alba Berlin 68:93 Viertelfinale, Rückspiel: Alba Berlin – Göttingen 88:85

Alba Berlin – Göttingen 88:85 Halbfinale, Hinspiel: Oldenburg – Alba Berlin 63:92

Oldenburg – Alba Berlin 63:92 Halbfinale, Rückspiel: Alba Berlin – Oldenburg 81:59

Alba Berlin – Oldenburg 81:59 Finale, Hinspiel: Alba Berlin – Ludwigsburg 88:65

Alba Berlin – Ludwigsburg 88:65 Finale, Rückspiel: Ludwigsburg – Alba Berlin 74:75

So wurde es am Sonntagnachmittag also eine ganz hygienekonforme Corona-Party in der Münchner Rudi-Sedlmayer-Halle, mit dem das Team von Alba Berlin die insgesamt neunte Meisterschaft der Klubhistorie feierte. Dass es dazu kommen würde, hatte schon zuvor niemand mehr ernsthaft bezweifelt.

Zu überlegen waren die Berliner schon das gesamte Turnier über aufgetreten, bereits in der Gruppenphase hatten sie ihre Spiele trotz einiger Startschwierigkeiten letztlich souverän gewonnen, und in der K.o.-Runde waren sie dann mit einem deutlichen Sieg nach dem anderen nur so über ihre Gegner hinweggerollt.

So nahm Alba auch im Finale einen 23-Punkte-Vorsprung mit in das entscheidende Rückspiel gegen Ludwigsburg, und durch einen weiteren 75:74 (21:11, 21:24, 25:19, 8:20)-Erfolg schlossen sie das Turnier nicht nur als völlig verdienter Meister, sondern auch als ungeschlagener Champion ab.

Bevor die vorschriftsmäßige Feierei in München losgehen konnte, brauchte es aber natürlich schon noch einmal 40 Minuten seriösen Berliner Basketball. Sind ja schon die wildesten Dinge im Sport passiert, und einfach nur auf 0:0 zu spielen ist im Basketball eher schwierig. Tatsächlich sah es jedoch zu Beginn der Partie ein bisschen danach aus, als hätten sich die Berliner das vorgenommen.

Am Ball: Alba Berlin holt sich den neunten Meistertitel. Foto: Christof Stache/dpa

Es dauerte ein wenig, bis das Team von Trainer Aito Garcia Reneses zu seinem offensiven Rhythmus fand. Dann ließ jedoch Albas Edelschütze Marcus Eriksson binnen 30 Sekunden zwei Dreier einfliegen, die einen 16:2-Lauf einläuteten und in einer 21:11-Führung nach dem ersten Viertel mündeten.

Natürlich hatten die Ludwigsburger vor dem Spiel noch einmal mit gequältem Gesicht Binsenweisheiten wie „Alles ist möglich“ in die Mikrofone gesprochen, während auf Berliner Seite mit Hinweisen wie „Wir haben noch nichts gewonnen“ noch einmal verbal der Zeigefinger erhoben wurde.

Aber allerspätestens nach diesem ersten Viertel war klar, dass an diesem Nachmittag eines der größten Comebacks der Ligageschichte wohl ausbleiben würde. Dazu fehlte es den Ludwigsburgern ohne ihren Topscorer Marcos Knight, der wegen seiner Fußverletzung erneut passen musste, schlicht an Punch und Frische. Albas Physis konnten sie nichts entgegensetzen.

Um das Spiel zu beherrschen, mussten die Berliner nicht einmal All In gehen. Vor den leeren Rängen entwickelte sich bald das wohl laxeste Entscheidungsspiel um einen deutschen Meistertitel, den die Liga bislang gesehen hat. „Ich glaube, dass wir nicht mit der Intensität spielen, mit der wir spielen können“, sagte Albas Flügelspieler Kenneth Ogbe vor der Kamera von Magentasport, nachdem kurz zuvor sein junger Kollege Malte Delow per Dreier den 42:35-Halbzeitstand erzielt hatte.

Zwei Dreier später, Martin Hermannsson und Eriksson machten direkt nach der Halbzeitpause noch einmal ernst, war die Partie durch – auch wenn sich die Ludwigsburger zumindest am Ende der Partie noch einmal wehrten. Auf den ansonsten leeren Rängen der Münchner Arena klatschten die vier Edelfans der Berliner – Manager Marco Baldi, Sportdirektor Himar Ojeda, Pressechef Justus Strauven und der verletzte Flügelspieler Tim Schneider – entspannt Beifall, denn sie wussten, dass sie trotz aller wenig feierlichen äußeren Umstände gerade Zeugen eines großen Momentes wurden: dem so lange ersehnten Titelgewinn. (Tsp)