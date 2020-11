Was es auch immer war, das Ishmael auf hoher See erwartete, er ahnte, besonders lecker würde es nicht schmecken. So kehrte der junge Matrose sicherheitshalber nochmal im „Trankessel“ in Nantucket ein und bestellte einen Clam Chowder, von dem er das restliche Kapitel schwärmt. So beginnt „Moby Dick“.

Erst füchtete Ishmael, Mrs. Hussey „eine sommersprossige Frau mit gelbem Haar und gelbem Kleide“ würde ihn mit ein paar Muscheln abspeisen, aber die Sorge blieb unbegründet. So ein Clam Chowder mit Mais, Kartoffeln und gepökelten Schweinefleisch ist herzhaft, er wärmt von innen. Und natürlich schmeckte er um Seemeilen besser, als der verschimmelte Zwieback, den ihm Kapitän Ahab vorsetzte auf der Suche nach dem weißen Wal.

Über Gerichte, die Literaturgeschichte schrieben, hat Cara Nicoletti ein schönes Buch geschrieben. „Yummy Books“ (Suhrkamp) heißt es und versammelt 50 Rezepte. Nicoletti ist die perfekte Besetzung für den Job: Sie hat nicht nur Literaturwissenschaft in New York studiert, sondern ist auch gelernte Köchin und leitet eine Metzgerei in vierter Generation. Ihre besondere Liebe gilt den Würsten.

Für den Clam Chowder braucht man Venusmuscheln. Sehr gute gibt’s etwa in den Filialen des Frischeparadies. Aber Miesmuscheln gehen auch gut. Wer gar keine Muscheln mag, der herzhafte Eintopf schmeckt ganz hervorragend mit einem Weißfisch wie Schellfisch oder Kabeljau (dann einen Fischfonds für die Brühe verwenden).

DAS REZEPT

Zutaten (4 Personen)

1 Kilo Venusmuscheln

100 g gepöckelter Schweinebauch oder Frühstücksspeck, in kleine Stücke geschnitten

1 TL Butter

1 große Zwiebel, gewürfelt

2 Stangen Staudensellerie, gewürfelt

2 EL Weizenmehl

2 Maiskolben, Körner ausgelöst

4 mehligkochende Kartoffeln, gewürfelt

1 Lorbeerblatt

4 Zweige Thymian

240 Ml süße Sahne

Zubereitung

Muscheln gut abspülen, damit der Sand rausgeht, dann in etwa einem Liter Wasser für 8-10 Minuten kochen, bis sich die Muscheln öffnen. Die Muscheln aus dem Sud nehmen, wer mag, kann das Fleisch aus den Schalen lösen, den Sud aufheben.

Butter in einem Topf schmelzen, den Schweinebauch zugeben und anbraten, bis das gesammte Fett ausgelassen ist und das Fleisch leicht knusprig ist (dauert ca. 7 Minuten). Die gewürfelten Zwiebeln und den Staudensellerie hinzufügen, fünf Minuten anbraten, bis die Zwiebel glasig ist. Das Mehl mit einem Schneebesen einrühren und 1-2 Minuten anbraten. Dann nach und nach den Muschelfond zugeben.

Die Maiskörner, die Kartoffeln, das Lorbeerblatt und den Tymian zufügen und 10-12 Minuten leise köcheln, bis die Kartoffeln gar sind. Muscheln zugeben und Sahne unterrühren.

Wer mag, schmeckt mit Tabasco ab. An der Ostküste werden dazu noch Cracker serviert.