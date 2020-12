Da braucht man schon bisschen Mut. Wenn man in sechster Generation einen Familienbetrieb leitet und dann noch in der Küche einen Vater beerbt, der ein ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet ist, dann fährt man wahrscheinlich am besten, wenn man es etwa so macht: Wie immer, wie immer, wie immer.

Tut Viktoria Fuchs aber nicht. Im „Spielweg“ im Münstertal im Schwarzwald kocht sie kreative und überraschende Wildgerichte. Mit regionalen Produkten und globalen Aromen. Etwa Rehtello Tonnato, Wildschwein Dim Sum oder Wildenten Pho. Ihre besten Gerichte sind in dem schönen Kochbuch „Fuchsteufelswild“ (Südwest) versammelt. Auch das Hirschtataki, das in gerade mal 20 Minuten auf dem Tisch ist. Guten Appetit!

DAS REZEPT

Zutaten (2 Personen)

2 Hirschfilets

Salz

frisch gemahlener

schwarzer Pfeffer

etwas Öl zum Anbraten

1 Butternutkürbis

Sesamöl

Reisessig

Saft von 1 Limette

1⁄2 Bund Frühlingslauch

1 Chilischote

1⁄2 Koriander

Essbare Blüten

etwas Sesam

1 Flasche fermentierte schwarze Knoblauchsauce (alternativ: Sojasoße)

Zubereitung

Die Hirschfilets von allen Silberhäutchen befreien. Mit Salz und Pfeffer würzen und in einer sehr heißen Pfanne mit wenig Öl von allen Seiten kurz anbraten – pro Seite nicht länger als 20 Sekunden. Den Kürbis schälen und mit einem Spiralschneider fein schneiden. Wer solch einen Spiralschneider nicht besitzt, kann den Kürbis auch mit einem Messer in feine Streifen schneiden oder dünn hobeln. Den geschnittenen Kürbis in eine Schüssel geben und mit etwas Sesamöl, Reisessig, Salz, Pfeffer und Limettensaft marinieren. Auf einen Teller geben.

Das Hirschfilet sehr dünn aufschneiden und auf den marinierten Kürbis legen. Den Frühlingslauch sowie die Chilischote schräg in sehr feine Ringe schneiden und auf dem Hirschfilet anrichten. Mit Koriander und Blüten der Saison garnieren und mit etwas Sesam bestreuen. Die fermentierte schwarze Knoblauchsauce separat servieren.