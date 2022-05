„Gib mir einen Whisky, Baby, und sei nicht geizig!“ So lauteten die ersten Tonfilm-Worte der unvergleichlichen Greta Garbo. 1930 war das, ‚Anna Christie’ hieß der Film. Im Mai 2022 folgt Berlin der Aufforderung der Diva. Lang musste die Community der Hauptstadt warten, um wieder zusammen zu finden. In den kommenden Wochen bieten sich gleich zwei Möglichkeiten, ausgiebig Whisky und Whiskey auf Festivals kennenzulernen.

Am 6. und 7. Mai ruft die „Spreeside Whisky“ zum Holzmarkt. In der coolen Location an der Spree dürfen die Besucher entspannt den einen und anderen Whisky an den Ständen der Aussteller ausprobieren. Auch echte Fortbildung ist möglich. Eine Vielzahl von Seminaren finden statt zu Themen wie Whiskys aus Campbeltown, Blended Scotch aus den 1970er Jahren und Whisky vom Schliersee.

Das Ein-Tages-Ticket kostet 10 Euro, das Ticket für beide Tage ist für 16 Euro zu haben. Die Kosten der Tasting kommen bei Bedarf hinzu und liegen zwischen 20 und 49 Euro.

Gut sortiert: Auf der Finest Whisky Deluxe gibt es viele Raritäten zu verkosten. Foto: Finest Whisky Deluxe

Am 13. und 14. Mai kommen auf der „Finest Whisky Deluxe“ die Kenner und Freunde rarer und besonderer Abfüllungen auf ihre Kosten. Seltene und ungewöhnliche Tropfen stehen im Mittelpunkt der Messe, die in dieser Form und mit dieser Auswahl nicht oft in Deutschland zu finden ist. Schon der Rahmen ist ein besonderer. Zuletzt gastierte die Veranstaltung im Schloss Charlottenburg, diesmal versammeln sich die internationalen Aussteller im Olympiastadion, die Tastings finden in den VIP-Lounges statt. Beide Tage schließt eine eindrucksvolle Lichtshow im Dach des Stadions ab.

Um die 1000 Abfüllungen versprechen die Organisatoren. Aussteller aus Frankreich, Schweden und Japan gesellen sich zu lokalen Spezialisten und Importeuren von seltenen Destillaten. Wer schon immer mal einen Whisky aus den 1960er Jahren mit jenen von heute vergleichen wollte, ist hier richtig.

Verkostungen und Seminare für jeden Anspruch stehen ebenfalls auf dem Plan. Einsteiger-Erlebnisse gibt es ab 25 Euro, Raritäten-Tasting für 150 Euro, bei dem unter anderem ein Glenlivet von 1938 ausgeschenkt wird.

Der Preis für ein Tagesticket beträgt 20 Euro, das Kombiticket für Freitag und Samstag kostet 35 Euro, im Vorverkauf 30.