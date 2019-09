Die elfjährige Fritzi lebt 1989 in Leipzig. Eigentlich ist ihr Leben ganz normal, doch auf einmal ändert sich alles. Ihre beste Freundin Sophie fährt in den Urlaub nach Ungarn und lässt ihren kleinen Hund Sputnik bei Fritzi. Doch nach den Ferien kommt Sophie nicht zurück. Ist sie in den Westen geflohen, wie alle es sagen? Und was wird dann aus Sputnik? Er gehört doch zu Sophie!

Warum gehen die Menschen auf die Straßen und demonstrieren? In der DDR ist das gefährlich. Fritzi lernt Béla kennen und gerät mitten in die Demonstrationen für die Freiheit. Plötzlich stellt sie sich immer mehr Fragen. Warum darf niemand an die Grenze? Soll die Mauer die Leute wirklich schützen, wie die Lehrerin sagt, oder sie einsperren? Und warum ist plötzlich die Stasi hinter Fritzi her?

1989: Vor der Nikolaikirche in Leipzig brennen Kerzen. Foto: Filmverleih Weltkino

Manchmal ist es für uns schwer zu begreifen, was früher los war. Im Zeichentrickfilm „Fritzi – eine Wendewundergeschichte“ könnt ihr sehen, was unsere Eltern miterlebt haben. Er zeigt spannend und einfach, was 1989 in der DDR passiert ist. Auch jüngere Kinder können den Film gut anschauen und verstehen. Empfohlen ist er für Kinder von acht bis zwölf Jahren.

Der Film „Fritzi – eine Wendewundergeschichte“ kommt am 9. Oktober in die Kinos. Der 9. Oktober 1989 war übrigens der Tag, an dem die Demonstrationen in Leipzig immer größer wurden und die Polizei sich nicht mehr traute einzugreifen. Immer mehr Menschen schlossen sich den Demonstranten an. Sie wollten frei sein und ihre Meinung sagen. Genau einen Monat später, am 9. November 1989, wurde die Mauer geöffnet.

Vielleicht könnt ihr euch den Film mal mit eurer Klasse ansehen. Dann könnt ihr eure Fragen zur DDR gleich im Unterricht besprechen. Mir hat er super gefallen!

Jella Riffel, zwölf Jahre, ist Kinderreporterin des Tagesspiegels.

„Fritzi – Eine Wendewundergeschichte“ feiert seine Berlin-Premiere

am Mittwoch, den 9. Oktober 2019

im Kino International, Karl-Marx-Allee 33 in Berlin-Mitte

Einlass: 16 Uhr

Filmbeginn: 17 Uhr

Mehr zum Thema 10. September 1989 Der Tag, an dem der Mauerfall unausweichlich wurde





Anschließend gibt es eine Fragerunde mit den Regisseuren Ralf Kukula und Matthias Bruhn sowie Anja Schröter, Historikerin Robert-Havemann-Gesellschaft. Das Grußwort spricht Marianne Birthler, die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Robert Ide, Geschäftsführender Redakteur des Tagesspiegels, moderiert.