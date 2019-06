Bereits vor einiger Zeit habe Chebli ihren Facebook-Account deaktivieren müssen, weil Facebook nicht dem nachgekommen sei, was die Politikerin von dieser Plattform erwartet habe. Es kam der Zeitpunkt, als aus ihrem Facebook-Account ein Tummelplatz für Islamisten, Antisemiten und andere Extremisten geworden war. Auf Twitter wehrt sie sich aber nach wie vor entschieden gegen Beleidigungen und Drohungen. „Ich gewinne manchmal“, so Chebli, „aber sehr, sehr selten.“

Auch Ali Can, Autor und Sozialaktivist (#Metwo, Hotline für besorgte Bürger), fühlt sich in seiner Rolle als Aktivist in den sozialen Medien beim Thema Hate-Speech oftmals allein gelassen und fordert ein Empowerment der Betroffenen durch den Staat. Dass staatliche Verantwortung zur Regulierung im Netz Plattformen wie Facebook überlassen werde, halte er für fragwürdig und falsch.

Die Debatte, dass Facebook und Co. verantwortlich sind für die Inhalte, die auf ihnen gepostet werden, müsse auch laut Renate Künast MdB, Bündnis 90/Die Grünen, Autorin („Hass ist keine Meinung: Was die Wut in unserem Land anrichtet“), geführt werden. Gleichzeitig wirft sie jedoch die Frage auf, wie Akteure wie Facebook oder Twitter wirklich haftbar gemacht werden können. Sie bezweifelt, dass in 1-2 Jahren bereits eine handfeste gesetzliche Lösung zur Regulierung gefunden sein wird.

Außerdem diskutierten mit Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff Johannes Filter, Open Data Aktivist und Softwareentwickler (u.a. Open Knowledge Foundation, Code for Germany) und Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW.

