Miriam Schröder, bisher Redaktionsleiterin Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI, wird Geschäftsführende Redakteurin für die Bereiche Background und Wirtschaft, Benjamin Reuter, bisher Leiter Newsroom, Subscription & Audience Development, wird Head of Digital/Newsroom in der Redaktion.

In ihren neuen Positionen verstärken Miriam Schröder (Wirtschaft, Backgrounds) und Benjamin Reuter (Head of Digital/Newsroom) das redaktionelle Führungsteam des Tagesspiegels. Schröder wird die Verzahnung der Fachbriefings (Backgrounds) untereinander sowie mit der Tagesspiegel-Kernredaktion vorantreiben und weiterentwickeln. Reuter wird insbesondere die Professionalisierung im Digitalen unterstützen und weiter ausbauen. Dabei verantworten sie die Koordination und Organisation des Tagesgeschäfts und bilden Schnittstellen im Haus, um Prozesse noch besser zu managen.

Tagespiegel-Chefredakteur Christian Tretbar: „Wir freuen uns sehr, dass zwei ausgezeichnete Journalist:innen dieses Hauses die Weiterentwicklung des Tagesspiegels auf all unseren Kanälen, Online wie auch in Print, vorantreiben werden. Miriam Schröder als auch Benjamin Reuter sind mit der Funktionsweise und den Abläufen des Hauses bestens vertraut und werden an führender Stelle dazu beitragen, mit ihren Teams den strukturellen Herausforderungen des digitalen Wandels innovativ zu begegnen.“

Miriam Schröder, 41, leitet seit 2019 den Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI. Die Backgrounds sind die werktäglichen Expertenbriefings des Tagesspiegels für Top-Entscheider:innen und Expert:innen in Politik, Wirtschaft, Verbänden, Wissenschaft und NGOs aus den Themenfeldern Energie & Klima, Digitalisierung & KI, Gesundheit & E-Health sowie Verkehr & Smart Mobility. Zuvor war Miriam Schröder sieben Jahre lang beim Handelsblatt, zuletzt als Berlin-Korrespondentin für das Ressort Unternehmen und Märkte mit Schwerpunkt digitale Wirtschaft. Begonnen hat sie ihre journalistische Laufbahn im Wirtschaftsressort des Tagesspiegels.

Benjamin Reuter, 41, verstärkt seit 2019 die Redaktion des Tagesspiegels als Leiter Newsroom, Subscription & Audience Development. In dieser Funktion leitete er das operative Tagesgeschäft im Bereich Online. Zuvor war Benjamin Reuter Stellvertretender Chefredakteur der deutschen Ausgabe der Huffington Post. Davor war er vier Jahre lang bei der Wirtschaftswoche, wo er unter anderem ein Onlineportal zur grünen Wirtschaft aufbaute und als Korrespondent in Paris arbeitete.