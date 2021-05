Kunden profitieren somit ab sofort noch mehr von zielgruppenspezifischen und individuellen Kommunikations- und Medialösungen, regional und national sowie in Print, digital und live.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden noch mehr ganzheitlich gedachte und in verschiedene crossmediale Formate gegossene Kommunikationsstrategien aus einer Hand anzubieten. ‚Tagesspiegel Media‘ bietet individuelle Betreuung mit Wissen über die Themen, hohem Anspruch an unsere Ideen und größtmöglicher Vernetzung unseres Produktportfolios“, so die Geschäftsführer des Tagesspiegels Ulrike Teschke und Farhad Khalil.

Philipp Nadler, Chief Sales Officer von „Tagesspiegel Media“ und Mitglied der Geschäftsleitung der Tagesspiegel-Gruppe, und Marco Barei, Verlagsleiter Digitalvermarktung und Geschäftsführer der Urban Media GmbH, verantworten gemeinsam die neue übergreifende Vermarktungsunit und somit die gesamte crossmediale Vermarktung der Mediaangebote des Tagesspiegel-Verlages sowie im regionalen Markt Berlin für die Berliner Morgenpost.

Kai Ehrenschneider-Brinkmann ist seit dem 1. Mai Verlagsleiter Sales und entwickelt crossmediale Kommunikationslösungen in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Vermarktungspartnern IQM und Score Media Group. Er verantwortet zusätzlich, Sonderthemen und Magazine, das Key Accounting und New Business und unterstützt das Leitungsteam.

Die Leitung der neuen Vermarktungsunit Tagesspiegel Media wird weiter verstärkt durch die folgenden Personen:

- Tatjana Polon, Verlagsleiterin Themenspeziale und Magazine, verantwortet umfeldbezogene Vermarktungslösungen und bietet Unternehmen, Partnerorganisationen, Stiftungen und Verbänden innovative Möglichkeiten, ihre Themen auf die Agenda und in den Fokus zu bringen.

- Janine Gronwald-Graner, übernimmt zusätzlich zu ihrer langjährigen Aufgabe als Verlagsleiterin der Potsdamer Neueste Nachrichten die Vermarktungsleitung für den lokalen Berliner Markt. Zugleich verantwortet sie den crossmedialen Stellenmarkt.

- Mark Kohne, verantwortet als Vermarkungsleiter die Vermarktungsplattformen Immobilien & Stadtentwicklung, Freizeit & Tourismus sowie Kultur & Medien.

„Tagesspiegel Media“

Das Portfolio reicht von klassisch-crossmedialen Mediaformaten, kleinen bis großen Eventplattformen und Diskussionsforen, Social-Media-Marketing, B2B- und B2C-Newslettern bis hin zu Media-Mix-Ergänzungen wie digitale OoH-Lösungen oder Adressable TV. Weitere Informationen finden sie unter Tagesspiegel Media