Bordo, der vom Medienunternehmen upday GmbH & Co. KG kommt, wird beim Tagesspiegel für die gesamte Technologiestrategie, Technologieorganisation und technische Entwicklungsarbeit die Verantwortung tragen. Zudem gehört die Evaluation neuer Technologien und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Digitalprodukte und IT-Infrastruktur zu seinen Aufgabenfeldern. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Robert Bordo künftig einen anerkannten Technologieexperten mit vielfältiger Führungserfahrung im Team haben werden. Mit ihm wollen wir den eingeschlagenen Weg der digitalen Transformation kraftvoll weitergehen“, sagt Gabriel Grabner, Geschäftsführer des Tagesspiegels.

Bordo war seit 2015 in verschiedenen Positionen für die Axel-Springer-Tochter upday, die mit der gleichnamigen App einen der größten mobilen News-Services in Europa betreibt, tätig. Zuletzt verantwortete er dort als Chief Technology Officer die Tech-Strategie des Unternehmens und beschäftigte sich unter anderem mit dem Ausbau des Produktportfolios im B2B-Segment sowie technischen Machbarkeitsanalysen im Bereich Business Development. Weitere Stationen in Bordos Laufbahn umfassen Axel Springer Ideas Engineering, Biotronik, cimt AG sowie die ISO-Gruppe.

Sein Vorgänger als Chief Technology Officer beim Tagesspiegel, Robin Müller, war seit 2019 für das Verlagshaus tätig und lenkte es durch die wichtige Phase des digitalen Umbaus. Gabriel Grabner: „Wir danken Robin Müller für seinen unermüdlichen Einsatz und seine große Expertise, durch die wir das Fundament für die digitale Zukunft unserer Mediengruppe legen konnten. Ihm und seinem Team ist es zu verdanken, dass der Tagesspiegel nun über eine hervorragende digitale Infrastruktur verfügt.“ Insbesondere die Neuentwicklung der Publishing Plattform konnte Müller entscheidend vorantreiben – die so wichtige Basis für die erfolgreiche Subscription First-Strategie und die gewachsene überregionale Bedeutung des Tagesspiegels. Müller steht dem Verlag für einen reibungslosen Übergang beratend zur Verfügung.