Von Nachkriegszeit über deutsche Teilung und friedliche Revolution bis zur jüngsten Gegenwart lassen Zeitzeug:innen sieben Jahrzehnte Potsdamer Stadtgeschichte, die stets eng mit den Potsdamer Neueste Nachrichten verknüpft war, Revue passieren.

„Die Potsdamer Neueste Nachrichten blicken zurück auf eine bewegte Geschichte. Viele Jahre konnte in der DDR nicht frei berichtet werden. Umso größer ist seit jeher unser Anspruch, unsere Leserinnen und Leser jederzeit in Print, online und via Newsletter bestmöglich, umfassend und differenziert zu informieren. Wir recherchieren täglich die wichtigsten Informationen für Potsdam und Brandenburg, sind in der dynamischen Landeshauptstadt Impulsgeber und Ort für relevante Debatten“, sagt PNN-Chefredakteurin Sabine Schicketanz.

Die Sonderausgabe widmet sich auf insgesamt 24 Seiten aber nicht nur der Vergangenheit der 1951 als „Brandenburgische Neueste Nachrichten“ gegründeten Zeitung, sondern wagt im PNN-Werkstattgespräch mit Leserin Katja-Dietrich Kröck, dem ehemaligen “Bild"-Chef und heutigen Medienunternehmer Kai Diekmann sowie PNN-Chefredakteurin Sabine Schicketanz, zugleich einen in Blick in die Zukunft des Lokaljournalismus.

„Seit 2017 begleiten wir als Geschäftsführer der Tagesspiegel-Verlagsgruppe, zu der die PNN seit 1991 gehört, die Entwicklung des Berliner Tagesspiegels und seiner „kleinen Schwester“ in Potsdam. In dieser Zeit hat die PNN ihre Rolle als regionales Qualitätsmedium aus Brandenburgs Landeshauptstadt mit einer ausgezeichneten Redaktion nicht nur bewahrt, sondern sich auch den Herausforderungen des digitalen Wandels souverän gestellt“, sagen Ulrike Teschke und Farhad Khalil in ihrem Grußwort zum 70. Jubiläum der PNN.

Neben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert kommen u.a. namhafte Persönlichkeiten und prominente PNN-Leser:innen wie Modedesigner Wolfgang Joop, TV-Journalist Günther Jauch und Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt zu Wort und gratulieren der PNN in persönlichen Beiträgen zu mehr als 30 Jahren Qualitätsjournalismus seit der politischen Wende 1989.

Potsdamer Neueste Nachrichten

Die „Potsdamer Neueste Nachrichten“ erscheinen im Potsdamer Zeitungsverlag und sind die Tageszeitung für die Landeshauptstadt Potsdam mit Schwerpunkten auf der Stadt- und Landespolitik, der regionalen Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft und dem Blick nach Berlin – durch die tägliche Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel. Alle Internetaktivitäten werden unter pnn.de gebündelt.