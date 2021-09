Im Podcast „Wahlkreis 61“ gehen die Journalistinnen Nantke Garrelts und Sofie Czilwik der Frage nach, wie Potsdam politisch tickt – und warum Scholz und Baerbock ausgerechnet hier aufeinandertreffen. Im Gespräch mit Bürger:innen, Expert:innen und Politiker:innen zeichnen sie ein Bild der drängenden Probleme, die die Stadt Potsdam sowie die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming bewegen.

Sabine Schicketanz, Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten: „In unserem Podcast hören wir den Wählerinnen und Wählern in diesem besonderen Wahlkreis zu. Wir konfrontieren die prominenten Direktkandidat:innen mit den konkreten Erwartungen an sie und ihre Politik und analysieren, wie Wahlentscheidungen zustande kommen. Zudem gehen wir der Frage nach: Wie prägt Potsdam die Bewerberin und den Bewerber ums Kanzleramt – und was macht deren Kandidatur mit Brandenburgs Landeshauptstadt?”

In den rund 20-minütigen Folgen kommen neben Olaf Scholz und Annalena Baerbock auch die Direktkandidierenden von CDU, FDP, Die Linke und der AfD zu Wort. Die unabhängigen Kandidierenden sowie die Anwärter:innen der kleineren Parteien werden ebenfalls vorgestellt.

Der Podcast „Wahlkreis 61“ wird aus dem ersten Lokaljournalismus-Förderprogramm des Landes Brandenburg finanziert, für das sich die Potsdamer Neuesten Nachrichten erfolgreich beworben haben. Die ersten vier Folgen stehen bereits auf pnn.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, zur Verfügung. Bis zum 27. September, dem Tag nach der Bundestagswahl, folgen weitere Einblicke in den Wahlkreis 61.