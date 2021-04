Deshalb erscheint der Tagesspiegel am Freitag, den 23. April, mit einer Sonderausgabe zur Kunst und zeigt darin exklusive Werke von Yayoi Kusama. Die 92-jährige Aktionskünstlerin aus Japan gilt als weltweite Pionierin der Gegenwartskunst.

„Die Kultur gibt vielen Menschen Hoffnung und neue Perspektiven auf das Leben, während sie im Lockdown selbst ums Überleben kämpft“, sagt Robert Ide, Geschäftsführender Redakteur und Autor beim Tagesspiegel. „Mit unserer kunstvollen Sonderausgabe wollen wir unsere Leserinnen und Lesern haptisch inspirieren und zeigen, auf was wir uns von Herzen freuen: auf Kunst und Kultur mitten in Berlin.“

Die Sonderausgabe erscheint zeitgleich zur Eröffnung der großen Retrospektive im Berliner Gropius Bau, die Kusamas Entwicklung von frühen Gemälden und Skulpturen hin zu immersiven Erlebnisräumen nachzeichnet. Erlebbar ist die Schau in Zeiten der Pandemie zunächst fast nur digital. Eine haptische Inspiration bietet der Tagesspiegel seinen Leserinnen und Lesern mit der kunstvoll eingepackten Freitag-Ausgabe. In der Ausgabe, die auch als E-Paper verfügbar ist, stellt die Redaktion besondere Werke der humorvollen Feministin, genialen Selbstvermarkterin und weltumspannenden Künstlerin aus und erzählt Geschichten vom Wagnis Kunst in der Pandemie (Essay hier).