Der Kanadier wird dafür international gefeiert, in Berlin jedoch angefeindet. „Hier wird Komplexität gefeiert, nicht Klarheit“, sagt er. „Und schon gar nicht Produktqualität, wie in Japan“.

Außerdem im neuen BERLINER: die besten Barkeeper der Stadt, die nicht nur ihre Arbeit, sondern auch ihre Lieblingsdrinks vorstellen. Darunter Dominik Bruckmann von der Bar „Tausend“ und sein Wachmacher „Spoil my Night“ oder Yvonne Rahm, Barkeeperin des Jahres 2018, und ihr Aperitif-Favorit „Blood and Sand“ – der frühe Abend sei die perfekte Zeit für „einen angenehmen, entspannten Schwips“.

Wieso türkische Kilims nicht einfach bloße Einrichtungsgegenstände sind, sondern Kulturerbe, erklärt Beyza Özler. In Ihrem Teppichgeschäft in Prenzlauer Berg verkauft sie diese nicht nur, sondern archiviert sie auch, indem sie sie aufwendig fotografieren lässt. An einem Dokumentarfilm über die Kilim-Weberinnen arbeitet sie bereits.

Außerdem pünktlich zur Vorweihnachtszeit: Stilexpert*innen wie Jérôme Boateng oder Lala-Berlin-Gründerin Leyla Piedayesh geben exklusive Tipps für die besten Geschenkideen. Dazu die besten Veranstaltungen, Konzerte, Restaurants und schönen Dinge, kurz: alles, was man in Berlin erlebt haben muss, empfohlen vom Tagesspiegel BERLINER.

Mit einer Auflage von 180.000 Exemplaren ist der Tagesspiegel BERLINER eines der auflagenstärksten Magazine aus und über Berlin – richtet sich aber an „Berlinerinnen und Berliner weltweit“. Neben der Verteilung in der Gesamtauflage des Tagesspiegels und an mehr als 80 stilprägenden Orten der Stadt liegt das Heft im Rahmen einer Medienpartnerschaft auch bei den Design-Weihnachtsmärkten Holy Shit Shopping und Weihnachtsrodeo aus.