Tagesspiegel IMMOBILIEN ist das neue Portal für Immobilien in Berlin und Umgebung mit Fokus auf Qualität und Exklusivität.

Ob Wohnungen, Häuser, Grundstücke oder ganze Bauprojekte, ob in Mitte oder draußen am Stadtrand, zur Miete oder zum Kauf, das neue Immobilienportal hält eine große Bandbreite an unterschiedlichen Angeboten bereit.

Aufgrund der zusammengefassten regionalen und nationalen Reichweite profitieren vor allem B2B-Kunden von den Premium-Zielgruppen der Qualitätsmedien Tagesspiegel, BELLEVUE und der ZEIT. Alle Angebote werden zusätzlich zu immobilien.tagesspiegel.de/ auch auf den Partner-Portalen bellevue.de und immobilien.zeit.de ausgespielt.

Marco Barei, Verlagsleiter Digitalvermarktung beim Tagesspiegel: „Mit dem neugeschaffenen Immobilien-Portal möchten wir ein exklusives Angebot im Markt etablieren, das die große Reichweite und die hochwertige Leserschaft der drei Qualitätsmedien Tagesspiegel, die ZEIT sowie BELLEVUE in sich vereint. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation, mit der wir unsere Vermarktungskompetenz auf nationaler Ebene weiter stärken und unsere überregionale Relevanz sukzessive ausbauen werden.“