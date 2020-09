Die Beilage konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die südwestlichen Bezirke der Hauptstadt und ergänzt das gleichnamige Newsletter-Angebot für alle 12 Berliner Bezirke.

Hyperlokal und kompakt berichten ausgewiesene Kiezkenner über Namen, Nachrichten und die Nachbarschaft im Berliner Südwesten. Von Politik bis Wirtschaft, von Kultur bis Gesellschaft beschäftigen sich die Redakteurinnen und Redakteure des Tagesspiegels mit den Themen, die Kieze und Anwohner bewegen.

„Seit dem Launch 2016 haben sich die LEUTE-Newsletter für alle 12 Berliner Bezirke konstant und stark mit heute rund 220.000 Leser*innen entwickelt – Tendenz weiter steigend. Der Lokaljournalismus ist in Zeiten von Corona und wachsendem Populismus wichtiger denn je, insbesondere in einer Metropole wie Berlin, deren Bezirke jeweils über die Einwohnerzahl einer Großstadt verfügen. Die neue LEUTE-Beilage ist folglich die konsequente Erweiterung unseres erfolgreichen digitalen Angebotes, dem wir nun auch in Print noch mehr Raum geben möchten“, sagt Markus Hesselmann, Head of Newsletter Desk.

„Meine journalistische Leidenschaft gehörte immer auch dem Lokaljournalismus. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir die Erfolgsgeschichte unserer LEUTE-Newsletter jetzt auch in der gedruckten Zeitung und im E-Paper fortschreiben können. Das Herz von Berlin schlägt in den Ortsteilen und Kiezen, in den kleinen Geschäften und Kneipen, in der lokalen Politik und Kultur. Und wir vom Tagesspiegel sind mittendrin – für unsere Leserinnen und Leser“, sagt Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt.

„LEUTE – Zwölf Seiten Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf & Tempelhof-Schöneberg“ liegt ab sofort jeden Mittwoch dem Tagesspiegel bei. Zum Start erscheint die Beilage einmalig in der Gesamtauflage, danach in den Bezirken.