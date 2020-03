Ob wandern, baden, schippern oder radeln: für jeden Freizeittyp ist etwas dabei. Für Kurzentschlossene stellt Tagesspiegel Brandenburg abwechslungsreiche Ausflüge für kleine Stadtfluchten vor wie Dampfschifffahren in Brandenburg an der Havel, Störche beobachten in Rühstädt, Draisine treten in Zossen oder ein Kulturprogramm mit Stars in Neuhardenberg.

Für Genießer zeigt das Heft die schönsten Touren u.a. zu den besten Bio-Hofläden und Landgasthöfen, zu außergewöhnlichen Unterkünften und Hotels. Auch Aktivurlauber und Naturfreunde kommen auf ihre Kosten: Von Joggen im Laufpark über Flüge mit dem Heißluftballon, Bildhauer-Workshops unter freiem Himmel bis zum Paddeln in der Stille bietet das neue Brandenburg-Jahresheft eine Bandbreite an vielfältigen und besonderen Aktivitäten im Land der unbegrenzten Freizeitmöglichkeiten.

Außerdem im Heft: die Top 5-Ziele für Wasserratten, Outdoor-Sportler, Tierfreunde, Kulturfans und Potsdam-Besucher.

Tagesspiegel „Brandenburg“ kostet 9,80 Euro und ist ab morgen am Kiosk und online im Tagesspiegel-Shop erhältlich.