Streit um Geflüchtetenunterkunft in Berlin-Pankow Bezirk verweigert Genehmigung – wohl kein Baubeginn 2023

Der Bau der umstrittenen Geflüchtetenunterkunft am Schlosspark Schönhausen in Berlin wird wohl nicht mehr in diesem Jahr beginnen. „Das Umwelt- und Naturschutzamt geht davon aus, dass die Erteilung einer Genehmigung 2023 nicht mehr erfolgen wird“, erklärte eine Sprecherin der zuständigen Pankower Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). „Eine Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde zur Fledermausthematik ist ebenfalls noch offen.“