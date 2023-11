Verwahrlost, hungrig, krank Brandenburgs alleingelassene Katzen brauchen Hilfe

Micky und Martha hatten richtig Glück. Der Anblick der höchstens vier Wochen alten Katzenbabys, die sie in einer alten Scheune mit ihren großen blauen Augen anblickten, ließ Christine G. und ihren Ehemann aus einem kleinen Dorf im Spreewald alle Bedenken vergessen: „Die füttern wir jetzt einfach auch noch durch“, sagt Christine G. Dabei weiß sie genau, dass das für sie als Rentnerin nicht einfach wird: „Wir haben ja schon eine Katze, die muss nicht nur fressen, sondern auch regelmäßig zum Tierarzt, entwurmt und – wenn es soweit ist – auch kastriert werden. Allein letzteres kostet für zwei Katzen ein paar hundert Euro.“

Diese hohen Ausgaben waren nach Ansicht von Christiane G. auch der Grund, warum einer ihrer Nachbarn im Dorf seine Katze nicht hat kastrieren lassen: „Der tötet die kleinen Kätzchen lieber. Das ist zwar grausam und strafbar, aber billiger“, sagt sie: „Oder er überlässt sie ihrem Schicksal. Wahrscheinlich hatten Micky und Martha ja noch Geschwister, die der Fuchs bereits geholt hat.“

Ein ähnliches Schicksal drohte den sechs Kätzchen, die Spaziergänger kürzlich in einem Wald bei Finsterwalde fanden. Da sie bereits etwa acht Wochen alt und zahm waren, waren sie wohl zunächst von Menschen betreut und dann ausgesetzt worden. „Im Wald können sie nicht überleben“, sagt Sabine Delloch vom Tierschutzverein Finsterwalde: „Deshalb wurden sie in ein Tierheim gebracht.“ Doch das ist eigentlich längst voll, auch wenn die meisten der kleinen Kätzchen im Alter von etwa zwölf Wochen weitervermittelt werden.

Wild lebende Katzen vermehren sich ununterbrochen immer weiter. Das ist ein Kreislauf ohne Ende. Sabine Delloch, Vorsitzende Tierschutzverein Finsterwalde

Sabine Delloch macht schon seit Jahren auf die wachsende Zahl ausgesetzter und wild lebender Katzen aufmerksam. „Sie haben ein qualvolles Leben, sind oft verwahrlost, abgemagert und krank“, sagt sie: „Vor allem aber vermehren sie sich ununterbrochen immer weiter. Das ist ein Kreislauf ohne Ende, der durch die Corona-Zeit noch schlimmer geworden ist. Deshalb fordere ich seit langem eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Straßen- und Freigänger-Katzen.“

Nachdem sich immer mehr Menschen, unter anderem die Brandenburger Tierschutzbeauftragte Anne Zinke, für das Thema starkmachten, will jetzt auch das Brandenburger Verbraucherschutzministerium die Zahl der streunenden Katzen eindämmen. Dazu habe das Kabinett am 14. November dieses Jahres die sogenannte Tierschutzzuständigkeitsverordnung geändert, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse dem Tagesspiegel: „Sie wird nun zeitnah im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes verkündet, erst dann tritt sie in Kraft.“

Danach könnten künftig die Landkreise und kreisfreien Städte mit entsprechenden Verordnungen den Auslauf von nicht kastrierten Hauskatzen beschränken. Ihre Besitzer wären dann dazu verpflichtet, nicht kastrierte Katzen ausschließlich in der Wohnung zu halten oder beim Ausgang an die Leine zu nehmen, was allerdings bei den meisten Katzen auf wenig Gegenliebe stoßen dürfte.

Um den Ordnungsämtern entsprechende Kontrollen zu ermöglichen, sollen kastrierte Katzen entweder mit einem Chip oder einer Tätowierung gekennzeichnet und registriert sein. Wenn fruchtbare Katzen aufgegriffen werden, können die Behörden die Kastration anordnen – und die Kosten dafür den Haltern in Rechnung stellen.

„Ob die Landkreise tatsächlich Kastrationspflichten verhängen, bleibt allerdings weiter ihnen überlassen“, kritisiert der Vorsitzende des Landestierschutzverbandes, Rico Lange. Außerdem gebe es schon immer die Möglichkeit, dass einzelne Städte und Gemeinden auf ordnungsrechtlicher Basis Kastrations- und Kennzeichnungspflichten beschließen. Das sei zwar mühsam, weshalb es bislang nur in 18 von 413 Kommunen in Brandenburg umgesetzt wurde, aber effektiv.

„Bei uns hat es das Problem auf jeden Fall entschärft“, sagt Anette Wolters. Sie war 2014 Leiterin des Ordnungsamtes von Luckenwalde, das damals als erste brandenburgische Kommune eine Kastrationspflicht für Katzen einführte. 200 Euro Bußgeld drohten von da an Haltern, die ihre Katzen unkastriert nach draußen ließen. Verhängt werden musste das Bußgeld kaum, sagt Anette Wolters: „Allein die Androhung genügte. Aber rechtlich war die Kastrationspflicht damals heiß umstritten. Darüber wurden ganze Doktorarbeiten geschrieben. Das schreckte offenbar viele Kommunen ab.“

Auch deshalb favorisiert Rico Lange eigentlich einen dritten Weg: „Das Land Brandenburg könnte analog zu Berlin und Niedersachsen eine landesweite Katzenschutz-Verordnung beschließen Somit müssten alle Katzen im Land kastriert sein. Das wäre ideal und schnell.“ Lange hofft, dass auf der von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) angesetzten ersten brandenburgischen Tierschutzkonferenz am heutigen Montag entsprechende Weichen gestellt werden.

Brandenburg könnte eine landesweite Katzenschutz-Verordnung beschließen – analog zu Berlin. Rico Lange, Landestierschutzverband Brandenburg

Auch der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) fordert, dass mehr geeignete Angebote für die Kastration und Vermittlung von Katzen geschaffen werden – auch weil streunende Katzen vor allem für Vögel, Reptilien und Kleinsäuger wie Spitzmäuse ein Problem sein können. Christiane Schröder vom Nabu-Landesverband Brandenburg verweist darauf, dass „die Kastrationskosten in den letzten Jahren extrem gestiegen sind“ und fordert eine entsprechende Preisbremse oder finanzielle Unterstützung vom Land.

Das kann Rico Lange nur unterstützen. „Die Landesregierung stellt jährlich landesweit 51.100 Euro Fördermittel für die Tierschutzvereine zur Kastration frei lebender Katzen zur Verfügung. Da es pro Kater nur 20 Euro und pro Katze nur 58 Euro gibt, deckt das sowohl bei den Einzeltieren als auch in Summe nicht annähernd die Kosten.“

Das bekommen auch die ehrenamtlichen Helfer vom Tierschutzverein Finsterwalde zu spüren, die in der Stadt und im Umkreis insgesamt mehrere Dutzend Katzen an etwa 20 Futterstellen betreuen, sagt Sabine Delloch: „Wir fangen die Streuner ein, kastrieren sie und setzen sie dann wieder an derselben Stelle aus, wo sie auch weiterhin versorgt werden. Doch inzwischen kostet die Kastration einer Katze um die 190 Euro und die eines Katers zwischen 80 und 120 Euro. Die 51.100 Euro Fördermittel für alle Vereine des Landes reichen da nicht einmal annähernd aus. Wir hoffen alle sehr, dass auf der Tierschutzkonferenz in Potsdam dieses Problem besprochen und entsprechend gehandelt wird.“

Bis dahin stellt sich Sabine Delloch einmal im Monat auf den Trödelmarkt und sammelt Spenden. Sie selbst hat acht Katzen zu Hause. Alle kastriert und gesund. Sie hatten Glück – wie die Katzenbabys Micky und Martha, die bei Christiane G. im Spreewald ein neues Zuhause gefunden haben. Und ihrem herzlosen Vorbesitzer entkommen sind.

Das Töten eines Wirbeltiers ist übrigens eine Straftat. Und kann mit bis zu 25.000 Euro Strafe geahndet werden.