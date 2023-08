Bauverzögerung in Berliner Fahrradstraße Pollersperre gegen Autos kommt wohl erst im November

Wann werden eigentlich die Stargarder und Ossietzkystraße in Berlin mit Pollern abgeriegelt? Den Plan hegt das Pankower Bezirksamt in beiden Fahrradstraßen schon länger, wir haben mehrfach darüber berichtet. Verkehrszählungen ergaben, dass sich viele ortsfremde Autofahrer nicht an das Durchfahrtsverbot halten. Täglich gibt es nach Angaben des Bezirks in beiden Straßen tausende solcher illegalen Durchfahrten.