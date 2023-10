Voll auf Droge Neuköllner Sucht-Problematik im ganzen Norden

Die beiden Männer sitzen auf einer Bordsteinkante zwischen zwei geparkten Autos in der Neuköllner Boddinstraße. Sie kauern über einem Stück Aluminiumfolie, darauf eine Substanz. Die Alufolie braucht man, um darauf Heroin zu erhitzen. Hält man ein Feuerzug darunter, bildet sich Dampf, den man mit einem Strohhalm inhaliert. Auch den Rauch von Crack-Kristallen kann man so einatmen. Für die beiden Männer dürfte es der Tageszeit nach mindestens die zweite Reise in einen Rausch sein, die sie jetzt antreten.

Wenige Meter entfernt steht das Rathaus von Neukölln. Dessen Bürgermeister Martin Hikel sagt auf die Frage, ob man im Bezirk von Hotspots des Drogenkonsums spreche: „Mittlerweile passt Flächenbrand besser. Ob Grünflächen, Bahnhöfe, öffentliche Plätze – mittlerweile ist kaum ein Kiez in Neukölln nicht mehr betroffen von den Folgen des Konsums.“

Als Flächenbrand bezeichnet Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel die Drogenszene im Bezirk. © IMAGO/Funke Foto Services

Die Sichtbarkeit des Konsums harter Drogen ist in Neukölln zur neuen Normalität geworden. Eine unübersehbare Trinkerszene gehört seit langem zur Neuköllner Öffentlichkeit – das Setzen von Heroinspritzen, das Rauchen dieses und anderer Opioide fand im Verborgenen statt.

Heute kann man im gepflegtesten Park des Bezirks, dem Körnerpark, an Tagen mit schönem Wetter zwei parallele Welten wahrnehmen: Auf den Wiesen junge Leute, die die Sonne genießen, Frauen mit gestählten Körpern beim Yoga, gemischte Runden, die einen Joint rollen.

Dazwischen torkelnde Gestalten. Ein älterer Schwarzer, seine Kleidung heruntergekommen, die schmutzigen Füße in Schlappen, schlurft über einen Spazierweg, vor sich hin brabbelnd, in einer anderen Welt. Minuten später ein spindeldürrer junger Mann, vermutlich keine fünfzig Kilo wiegend, die Hose hängt gerade noch auf den Hüften, die Haare verfilzt, in Schlangenlinien gehend, im Gespräch mit sich selbst.

Dann sind da noch die beiden jungen Männer, die zügig den Park durchqueren. Wer genau hinsieht, bemerkt, wie ein Geldschein von einem zum anderen wechselt. Wer sich auskennt in der der Szene, vermutet in den beiden zwei Dealer auf unterschiedlichen Ebenen des Rauschgifthandels: Einnahmen werden von der unteren auf die höhere Ebene weitergegeben.

Eigentlich schön, wenn Dealer und Kosumenten nicht wären. Der Körnerpark. © imago/Joko

In den beiden großen S- und U-Bahnhöfen Neukölln und Hermannstraße: Gruppen von zwei, drei Leuten, die in Ecken oder Gängen sitzen, ein paar Habseligkeiten um sich herum, manchmal ein Pappdeckel, auf dem Untensilien für den Heroin- oder Kokain-Konsum liegen. Kaum zu sagen, ob es Obdachlose sind oder Süchtige, die seit langem dabei und entsprechend verfallen sind. Viele sollen aus Osteuropa kommen, wo der Umgang mit Wohnungslosen und Süchtigen offenbar rigider ist als hier. Auch Menschen sollen inzwischen auf der Straße leben, die mit dem Flüchtlingstreck 2015 kamen. Im Bezirksamt hatte man es jüngst mit drei Männern aus Afghanistan zu tun, die als Flüchtlinge gekommen und dann „durchs Netz gefallen“ waren, wie es heißt. Zwei Drittel der Obdachlosen hätten ein Suchtproblem.

Unauffälliger, dafür massenhaft vorhanden, sind die von Bürgermeister Hikel angesprochenen „Folgen“ des Konsums, der Müll, den die Süchtigen hinterlassen. Sie finden sich in den Büschen des Körnerparks, obwohl der Bezirk ihn mit großem Aufwand pflegt. Sie finden sich im Anita-Berber-Park, wo dann gerade auch zwei Männer im Schutz der Mauer, auf dem Boden kniend, ihren nächsten Rausch vorbereiten.

Sie finden sich auf den Friedhöfen entlang der Hermannstraße. Unter einem Baum, in einem Winkel des Parks Spritzen, Nadeln, Blechlöffel, um das Heroin in Wasser aufzulösen und zu erhitzen, Plastikverpackungen der „Alcohol swabs“, der Tupfer für die Reinigung und Desinfizierung der Haut, das alles massenhaft, auf mehreren Quadratmetern verteilt.

Stadtrat Hannes Rehfeldt (CDU), zuständig für Gesundheit und Soziales – auch er benutzt das Wort vom „Flächenbrand“ – beschreibt, was Eltern kleiner Kinder in Anbetracht der Vermüllung empfinden. Viele Eltern seien „verzweifelt, was sonst“.

Der Anita-Berber-Park an der Hermannstraße gilt als Drogenumschlagplatz. © dpa/Soeren Stache

Sie müssten ständig Angst haben, dass sich ihre Kinder in einem Park an einer infizierten Spritzennadel mit einer gefährlichen Krankheit bis hin zu Aids ansteckten. Die Gefahr einer tatsächlichen Übertragung von Krankheiten sei zwar sehr gering, sagt Rehfeldt. Das beruhige besorgte Eltern aber verständlicherweise nicht.

Eltern kleiner Kinder im Anita-Berger-Park sagen, sie hätten mit ihren Kindern über die Relikte der Süchtigen gesprochen. Ein Vater von zwei Kindern, alle mit dem Fahrrad unterwegs, sagt, die Kinder seien „gewarnt“. Ein anderer, von seinem Beruf als DJ mit dem Drogenthema vertraut, weist auf seine beiden Kinder im Vorschulalter und sagt: „Die wachsen damit auf. Die kommunizieren das untereinander.“

Nicht alle nehmen das Thema mit Gelassenheit. Zumal auch Spielplätze außerhalb der Parks genauso betroffen sind. Hier versucht der Bezirk Rehfeldt zufolge, das Schlimmste zu verhindern, indem Mitarbeiter des Grünflächenamts am Montag-Morgen eine Stunde früher als üblich mit der Arbeit beginnen. Sie bringen die Spielplätze in Ordnung, bevor die ersten Gruppen von Kita-Kindern kommen.

Anderen beklagten, heißt es im Bezirksamt, dass man im Treppenhaus auf Suchtkranke stoße, die sich dort erleichterten, Drogen konsumieren oder aggressiv sind. Täglich kämen zwei bis drei Bürger-Beschwerden zur Sucht-Problematik.

Stadtrat Rehfeldt beschreibt die Lage so: „Insgesamt ist das Umfeld in manchen Ecken des Bezirks überhaupt nicht mehr kindgerecht.“

Noch krasser zeigt sich die Problematik zum Beispiel am Hermannplatz. Hier werden die großen Blumenkübel aus Beton zum Bunkern kleiner Rauschgiftmengen verwendet, dazwischen wieder Alufolie und andere Relikte eines schnellen Drogenkonsums. Krass wirken die Zustände, denn auf dem Hermannplatz ist bis in die Nacht viel Betrieb. Der Handel mit Rauschgift findet in aller Öffentlichkeit statt.

Schon im letzten Drogen- und Suchtbericht des Bezirksamts, er ist von 2017, die Daten wurden von 2009 bis 2013 erhoben, hatte sich eine Verschärfung der Lage deutlich abgezeichnet. Schon damals, heißt es im Bericht im Kapitel über die Opioide – Heroin vor allem - , dass die Neuköllner Bevölkerung im Berliner Vergleich „die höchste Zahl an opioidbezogenen psychischen und Verhaltensstörungen“ aufweise, und zwar mit einem „auffällig hohen Abstand zu allen anderen Bezirken“.

Der Hermannplatz bei Nacht sollte gemieden werden. © dpa/Paul Zinken

Absolute Zahlen? Allenfalls schätzbar, abzuleiten aus vollstationären Krankenhausaufenthalten wegen Opioidkonsums. 106 Fälle auf 100.000 Menschen sollen es im Untersuchungszeitraum gewesen. Die Zahl hat kaum Aussagekraft. Viele Süchtige konsumieren auch andere Drogen, werden krank und wegen anderer Krankheiten behandlungsbedürftig. Mehr sagt es, dass sich die Zahl der wegen Opioid-bedingter Männer im Untersuchungszeitraum verdoppelt und die der Frauen in dieser Zeit verdreifacht habe. Und das war 2013.

Danach hat es eine Kokain-Schwemme in Europa gegeben. Kokain, so hieß es vor kurzem in der „Neuen Zürcher Zeitung“ sei dabei, „zur Volksdroge zu werden“. Das Pulver macht nicht körperlich, aber schnell psychisch abhängig. Abhängigkeiten werden erfasst, wenn Kokainkonsumenten die ambulante Suchthilfe aufsuchen. Manche nähmen eher Einrichtungen in anderen Bezirken in Anspruch. Neukölln gehöre neben Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg zu den Bezirken „mit der höchsten Klientenzahl“, so der Drogenbericht.

Die Kriminalität hat zugenommen. Laut Stadtrat Rehfeldt ist sie „explodiert“; das betreffe Taschendiebstähle genauso wie Vergewaltigungen. Zusammenhänge mit der Sucht- und Obdachlosenproblematik „werden vermutet, sind aber nicht klar nachweisbar“, sagt Rehfeldt. Bei „Rewe“ am S-Bahnhof Hermannstraße zählt ein Mitarbeiter auf, was bevorzugt gestohlen würde: „Alles, was sich im Späti leicht verkaufen lässt“ – Kaffee, Alkohol, Pflegeprodukte – und Eis, vorzugsweise der Marke „Ben und Jerry’s“. Das werde an Restaurants verkauft. Bei der Polizei heißt es, auch Fahrräder würden geklaut – wie alles, was sich umgehend zu Geld machen lasse.

Schnelles Geld für den nächsten Schuss. Die Zahl der Drogentoten hat sich in Berlin seit 2013 fast verdoppelt; 230 waren es der polizeilichen Kriminalstatistik im vergangenen Jahr. Nach Bezirken betrachtet, liegt Neukölln auf dem 3. Platz, was die Zahl der Toten anbelangt.

Mit der anderen, nur selten sichtbaren Seite des Neuköllner Drogenkonsums befasst man sich in der Polizeidirektion 5 und im Landeskriminalamt. Man ermittelt die Wege des Drogenhandels und wer den Handel auf der Straße und in den U-Bahn-Linien kontrolliert. Der Markt sei „aufgeteilt und umkämpft“, sagt ein Ermittler. Heroin und Kokain kämen in Fahrzeugen, von denen manche so gut umgebaut seien, dass die Drogenverstecke nur auf Hebebühne gefunden werden könnten. Fotos zeigen einen Transporter, in den ein doppelter Boden eingeschweißt war.

Involviert sei unter anderem ein bestimmter Clan. Die Geschäftsgebiete seien abgesteckt, doch immer mal wieder gebe es den Versuch, den eigenen Claim zu erweitern und die eigenen „Läufer“ eine Straße weiter zu schicken. Das könne zu Auseinandersetzungen bis zu einer Schießerei führen. „Mit Betäubungsmitteln ist sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen“, sagt ein Ermittler der Direktion 5.

Nichts spricht dafür, dass sich das bald ändert. Ein Teil der Neuköllner Problematik hängt schlicht damit zusammen, dass die Süchtigen in der Öffentlichkeit, in den Bahnhöfen, den Parks, den Parkhäusern, ihre Drogen nehmen, weil es in Neukölln kaum noch Brachen gibt. Andere Rückzugsräume – Gesundheitsstadtrat Rehfeldt spricht von „niedrigschwelligen Konsummöglichkeiten“ – kosten Geld. Der Bezirk, sagt Rehfeldt, habe dazu ein paar Vorschläge in Arbeit, die „landesweit umzusetzen sind“. Wie auch nicht? Schließlich wäre die Suchtpolitik, der Umgang mit den Süchtigen, eigentlich eine landespolitische Aufgabe.

Ein Teil der Neuköllner Problematik hängt damit zusammen, dass die Süchtigen sichtbar ihre Drogen nehmen. © IMAGO/Emmanuele Contini

Anderes sieht Rehfeldt mit Grauen. Die Cannabis-Politik der Bundesregierung sei „kompletter Murks“, sagt er, das Gesetzesvorhaben „handwerklich komplett daneben“. Cannabis-Konsum sei für junge Menschen bis etwa 25 Jahren „besonders gefährlich“. Die von der Bundesregierung im Gesetzentwurf vorgesehenen Konsumverbotszogen seien „nicht realisierbar, nicht kontrollierbar“.

Dabei sei das jugendpsychiatrische System bereits jetzt am Limit und absehbar „vollkommen überlastet“, wenn nur jeder zehnte regelmäßige Konsument unter 25 eine psychiatrische Erkrankung bekomme und schon jetzt bis zu ein Jahr auf einen Termin beim Facharzt warten müsse.

Zugleich lasse die Bundesregierung mit diesem Gesetz die Kommunen beim Jugendschutz allein, indem sie den Kommunen die Kontrolle etwa der Verbotszonen sowie die Umsetzung vorgesehener Beratungsstellen übertrage, ohne dafür notwendige Mittel zur Verfügung zu stellen.

Bürgermeister Hikel sieht es ähnlich – auch ihn bewegt die Neuköllner Drogenproblematik: „Ich muss ja nur selbst aus dem Rathaus gehen, U-Bahn fahren oder durch einen Park laufen, also ganz normale Dinge tun, um die Zustände zu sehen“, so der Bürgermeister.

400.000 Euro kostet den Bezirk die Drogenproblematik jährlich. Die Hälfte, so Hikel, wende für Hilfsangeboten aufgewendet, die andere für „die Beseitigung von Rückständen“. Besserung könne nur eine Anlaufstelle für die Süchtigen bringen, „24/7 geöffnet, mit Notübernachtung und Konsummöglichkeit“, so Hikel. „Ich kann die Menschen nicht von der Straße jagen, wenn ich ihnen kein Angebot mache und sie nirgends hinkönnen.“ Oder, wie jetzt, in die Bahnhöfe, die Parks, die Parkhäuser. Die Friedhöfe.