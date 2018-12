Im Mordfall Peggy hat es eine Festnahme gegeben. Der Bayreuther Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel bestätigte dies am Dienstag und kündigte für den Dienstagnachmittag nähere Einzelheiten an. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung und des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) soll es sich bei dem Festgenommenen um Manuel S. handeln. Dieser gestand im September den Transport der Leiche des 2001 verschwundenen Mädchens.

Dem MDR zufolge soll der 41-jährige S. noch am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mordfall Peggy zählt zu den mysteriösesten Kriminalfällen in Deutschland.

Am 7. Mai 2001 war sie auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Gut 15 Jahre später - Anfang Juli 2016 - fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen - knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg im bayerischen Oberfranken entfernt. (dpa, AFP)

