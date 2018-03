In Koblenz ist ein obdachloser Mann von unbekannten Tätern enthauptet worden. Das hat die Polizei in Koblenz am Mittwochabend bestätigt, nachdem sie über den schon am vergangenen Freitag mitgeteilten Mord aus ermittlungstaktischen Gründen keine konkreten Einzelheiten genannt hatte. Am Donnerstagnachmittag riefen Vertreter von Polizei, Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt in einer Pressekonferenz und im Internet zur öffentlichen Fahndung auf und baten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Kriminaldirektion Koblenz setzte eine 35-köpfige Sonderkommission mit dem Namen "Hauptfriedhof" ein uns schrieb eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise aus. Die Ermittler haben nach eigenen Angaben noch keine heiße Spur auf Täter und ermitteln in alle Richtungen. Viele Fragen von Journalisten beantworteten sie in der Pressekonferenz nicht, da es sich bei den Antworten um Täterwissen handele, das für die Ermittlungen noch wichtig werden könnte. Die Staatsanwaltschaft erklärte lediglich, die Tat sei "außergewöhnlich brutal" und menschenverachtend verübt worden.

Die Leiche des 59-jährigen Gerd Michael Straten war am vergangenen Freitag am Koblenzer Hauptfriedhof im Bereich des "Pulverturms" entdeckt worden. Er hat sich dort nach Angaben von Polizei und Zeugen häufig dort und in der Koblenzer Innenstadt aufgehalten. Auf dem Friedhof habe er sein spartanisches Lager aufgeschlagen und dort übernachtet. Der Getötete ist in Köln aufgewachsen und lebte seit 1979 in Koblenz. Er habe dort bis Mitte der 90er Jahre als Kunsthändler ein Geschäft betrieben, berichtete die Polizei. Nach der Schließung des Geschäfts sei er überwiegend obdachlos gewesen. Der Mann sei "sehr gepflegt" gewesen, habe keinen Alkohol und keine Drogen genommen und sehr darauf geachtet, nicht als wohnsitzlos wahrgenommen zu werden. Bekannte und Obdachlosenhelfer beschrieben ihn als zurückhaltenden, freundlichen, aber verschlossenen Einzelgänger.

Laut Südwestdeutschem Rundfunk sei er dabeigewesen, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Der Getötete besaß einen Führerschein besessen und hat sich laut Polizei regelmäßig Fahrzeuge gemietet, mit denen er etwa bei Musikfestivals von ihm gesammelte Pfandflaschen transportiert habe. Zuletzt war das Opfer am vergangenen Donnerstag lebend gesehen worden. (dpa, AFP, Tsp)