Bei einer Gewalttat in einem Linienbus sind am Freitag in Lübeck acht Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter hat nach Polizeiangaben mit einem Stichwerkzeug angegriffen. „Wir wissen nicht genau, ob es tatsächlich ein Messer war“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben des Polizei-Lagezentrums erlitten drei von ihnen mittelschwere und fünf weitere leichte Verletzungen. Das sagte eine Sprecherin am Nachmittag. Die Umgebung der betroffenen Bushaltestelle im Stadtteil Kücknitz wurde weiträumig abgesperrt.

Der Täter sei von Fahrgästen überwältigt worden und befinde sich in Polizeigewahrsam, sagte eine Sprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft. Zudem sei der Kampfmittelräumdienst im Einsatz, um einen verdächtigen Rucksack in dem Bus zu untersuchen. Bei dem Festgenommenen handele es sich um einen jüngeren Mann, dessen Identität noch nicht feststehe. „Nichts ist auszuschließen, auch kein terroristischer Hintergrund“, sagte die Sprecherin.

Der Tatverdächtige sei in Polizeigewahrsam. „Er wird im Laufe des Tages noch polizeilich vernommen.“ Angaben zur Identität des Festgenommenen konnte der Sprecher nicht machen. „Die Personalien des Mannes liegen uns noch nicht verbindlich vor.“

Genauere Angaben zu den Geschehnissen in dem Bus wollte die Polizei am Nachmittag nicht machen. „Das ist noch nicht gesichert, wie der Vorfall sich tatsächlich abgespielt hat“, sagte ein Polizeisprecher.



Nach Informationen der „Lübecker Nachrichten“ attackierte der Angreifer die Fahrgäste mit einem Messer. Ein Anwohner sagte der Zeitung zum Tatgeschehen: „Die Passagiere sprangen aus dem Bus und schrien. Es war furchtbar. Dann wurden die Verletzten abtransportiert. Der Täter hatte ein Küchenmesser.“

Die Zeitung berichtete ferner unter Berufung auf einen Augenzeugen, der Bus sei voll besetzt in Richtung Travemünde unterwegs gewesen, als plötzlich ein Fahrgast einen Rucksack habe fallen lassen. Der Mann soll danach eine Waffe gezogen und Menschen angegriffen haben. Der Fahrer habe den Bus sofort gestoppt und geistesgegenwärtig die Türen geöffnet. So konnten Passagiere flüchten.

Nach der Gewalttat sagte Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) seine Teilnahme an der Eröffnung der Travemünder Woche am Freitagabend ab. Stattdessen machte er sich auf den Weg ins Lagezentrum der Polizei nach Lübeck, um sich ein Bild von den Geschehnissen zu machen.

(dpa)