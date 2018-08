In Offenburg ist bei einem Messerangriff in einer Arztpraxis ein Mann getötet worden. Eine Frau wurde schwer verletzt. "Gegen 8:45 Uhr sollen dort der Arzt sowie eine Helferin von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden sein", heißt es in einer Mitteilung der Polizei in Offenburg. "Der Mediziner erlag kurz darauf seinen Verletzungen, die Mitarbeiterin wurde schwer verletzt." Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Weitere Einzelheiten zu der Tat in der baden-württembergischen Stadt waren zunächst nicht bekannt.

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Auch eine Hubschrauberstaffel, die Hundestaffel und Kräfte der Bundespolizei waren im Einsatz. Gut eine Stunde nach der Tat wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. (Tsp, AFP)