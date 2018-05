Edi trägt schwere Wanderstiefel, doch die Strecke nimmt sich ziemlich leicht aus. Über Feldwege geht es unter Sträuchern und an Wiesen vorbei, zwei aus der Gruppe dürfen die Glocke einer kleinen Kapelle läuten und nach einer halben Stunde taucht auch schon Nankendorf auf. Edi kennt nicht nur die Richtung, er weiß auch, wer hinter jeder Tür wohnt und welche Sorgen manche Brauer plagen. Die Arbeit in Gasthäusern und am Sudkessel bedeutet Stress und fast nie Urlaub. Viele Junge ziehen sowieso in die Stadt, und selbst wenn sich Brauernachwuchs findet: „Welche junge Frau heiratet schon in eine Wirtschaft ein?“

Es fühlt sich tatsächlich sehr abgeschieden an in der Fränkischen Schweiz. Und nach heiler Welt. Der Wind geht durch Raps- und Maisfelder, ein paar Kühe melden sich, sonst herrscht Stille. Das heißt: bis zum nächsten Gasthaus.

Eine Felsformation in der Fränkischen Schweiz. Foto: Thomas Linkel

Nach dem Halt bei Schrolls führt die Wanderung nach Breitenlesau „zum Krug“, wie Edi sagt, die größte Brauerei auf der Tour. Gäste sitzen draußen an Biertischen und unterhalten sich lautstark. Der Inhaber ist in der ganzen Gegend bekannt. Sein Hof neben der Halle mit der hochmodernen Brauanlage werde nur „Conny-Krug-Platz“ genannt, erzählt Edi. Dieser Conny Krug macht viel (40 000 Hektoliter) und ordentliches Bier. Naturtrübes Kellerbier, Bockbier, auch Hefeweizen und Pils – zwei Sorten, die in der Gegend keine wirkliche Tradition haben.

Jetzt vielleicht besser ein Kaffee

Das kleine Mittagessen ist verspeist. Weiter geht’s zur Brauerei Reichold (empfehlenswert hier: das Zwick’l), deren Ursprünge auch schon 200 Jahre zurückreichen, und schließlich zur vielleicht schönsten Einkehr des Tages. Kathi-Bräu gibt es seit 1498, es ist die älteste Brauerei der Wanderung, nur der Name ist jüngeren Datums: Wirtin Kathi Meyer, in den 1970er Jahren verstorben, verstand sich ausgezeichnet mit den Motorradfahrern, die am Wochenende durch die Fränkische Schweiz rasen. Davon profitiert der Laden bis heute, bestimmt die Hälfte der Kundschaft sind Biker. Man sitzt in einem überdachten Biergarten, im Sommer gibt es dunkles Leicht-, sonst Lagerbier. Heckenhof, wo sich der Gasthof befindet, gehört bereits zur Weltrekordgemeinde – die hat das Pech, auf dieser Tour ganz am Ende zu stehen.

Denn um halb fünf angekommen in Aufseß und bei der letzten Station, dem Brauereigasthof Rothenbach, versagt der Durst, und die Geschmacksnerven sind über das viele Bier stumpf geworden. Der Bus, der die Gruppe zurück nach Waischenfeld bringen wird, wartet draußen. Jetzt vielleicht besser ein Kaffee. Man kann ja morgen zum Biertrinken zurückkehren und selbst noch ein paar andere Brauereien entdecken. Edi gibt dafür eine Faustregel mit auf den Weg. „Wo ein Kirchturm ist“, sagt er, „ist die nächste Brauerei nicht weit.“