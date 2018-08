Von der anderen Seite des Golfs beobachtete Plinius der Ältere die Katastrophe. Wenn er den pompejanischen Wein kannte, ist es immerhin möglich, dass ihm auch der sterbende Arzt oder einer von dessen Kollegen nicht fremd war. Wahrscheinlich ist es nicht. Plinius, Autor einer Naturgeschichte, ging eigentlich nicht zum Arzt.

Für ihn stand fest, dass die Mediziner „ihr Geschäft mit unserem Leben treiben“, und zwar recht auskömmlich. Plinius nennt Zahlen, wonach es unter Ärzten wahre Großverdiener gab, 250 000 Sesterzen im Jahr wären keine Seltenheit. Ein stattliches Vermögen, wenn man bedenkt, dass 100 000 Sesterzen zum Aufstieg in die Oberschicht einer Provinzstadt berechtigten. Und das, obwohl sich die Heilkunst von Tag zu Tag wandele, die Ärzte dabei „durch unsere Gefahren lernen“, denn „einzig dem Arzt ist es vergönnt, vollkommen straflos einen Menschen umzubringen“, wie Plinius schimpfte.

Er ließ dabei keinen Zweifel, woher seine Skepsis rührt – und war sich darin mit zeitgenössischen Dichtern einig: Es gab im alten Rom keine Approbationsordnung, Mediziner mussten sich keiner Prüfung unterziehen, Scharlatanerie war alltäglich. Außerdem dürfte die Behandlung äußerst schmerzhaft gewesen sein, wenn der Chirurg etwa den Blasenhaken einführte, mit dem man wohl Harnsteine entfernte. Als Betäubungsmittel gab es Bilsenkraut oder Mohnsaft, deren Anwendung war aber riskant und schwer zu dosieren, weshalb der Operateur vor allem auf Tempo setzte. Und auch wenn Umschläge mit Wein, Honig oder Essig durchaus blutstillend und bakterizid wirkten, gegen schwere Wundinfektionen half, wenn überhaupt möglich, oft nur die Amputation. Trotzdem wagten sich römische Ärzte an Augen- und Schädeloperationen, eine Tortur für die Patienten.

Die Skepsis des Plinius speiste sich aber noch aus einer anderen Quelle. Wie römische Philosophen vor ihm hegte er ein tiefes Misstrauen gegen griechische Wissenschaft, das sich bis zur Fremdenfeindlichkeit steigerte. Bedauerlich, denn das medizinische Wissen seiner Zeit kam nun einmal aus der damaligen griechischen Welt. Auch die besten Ärzte stammten von dort. Sie konnten sich auf ihren berühmten Landsmann berufen: Hippokrates, dessen Schriften noch Jahrhunderte nach seinem Tod im Jahr 370 vor Christus zur damaligen medizinischen Standardliteratur zählten.

Griechische Mediziner wirkten im ganzen Römischen Reich, nicht selten als Sklaven, die es trotz ihres minderen rechtlichen Status zu Wohlstand und Ansehen bringen konnten. Die Schriften des Plinius änderten daran ebenso wenig wie die Tiraden des alten Cato, der seinen Zuhörern weismachen wollte, es gebe eigentlich nichts, wogegen eine anständige Portion Kohl nicht helfen würde.

Es war Julius Cäsar, der als Erster die Anwerbung griechischer Ärzte förderte, ihnen Steuererleichterungen und sogar das Bürgerrecht versprach. Noch intensiver betrieb sein Nachfolger Augustus diese Politik, der erste Kaiser. Augustus war es auch, der mit seiner Heeresreform aus der römischen Legion eine Berufsarmee machte, deren Existenz bald alle Lebensbereiche beeinflusste. Dabei erkannte er schnell, dass die Kampfkraft der Truppe nicht bloß vom Training und einem auskömmlichen Sold abhing. Er darf als Begründer eines Sanitätswesens gelten, wie es die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte.

Die Organisation unterstand dem praefectus castrorum, dem zweithöchsten Offizier einer Legion. Es gab Chirurgen und Augenärzte in der Truppe, in nahezu jedem Legionslager im gesamten Imperium fanden Archäologen mindestens Spuren des Valetudinariums, des Legionslazaretts. Das in Xanten zum Beispiel war aus solidem Kalkstein errichtet, mit architektonischem Schmuckwerk und Säulen an der Eingangsfront versehen. Darin waren 60 Krankenzimmer untergebracht, jedes mit exakt 14,3 Quadratmetern Grundfläche für vermutlich drei Patienten. Da in vielen derartigen Lazaretten 60 Zimmer nachgewiesen wurden, handelte es sich wohl um ein Standardmaß. Die Valetudinarien lagen in der Regel neben dem Stabsgebäude, also in einem ruhigeren Teil des Lagers. Die Legion unterhielt sogar eigene Heilbäder. Das Sanitätswesen war hierarchisch gegliedert, vom Vizebefehlshaber über den Arzt im Offiziersrang bis runter zum Sanitäter, dem Capsarius, benannt nach der Capsa, einem zylindrischen Behälter, in dem er das Verbandszeug transportierte.

Allein schon für diese anspruchsvolle Organisation war das Imperium auf den Import von Ärzten angewiesen, weil es unter Römern kaum genügend geeignete Bewerber geben konnte. Und wenn auch bis heute kein einziges den Valetudinarien vergleichbares ziviles Krankenhaus entdeckt wurde, so gab es für andere Bevölkerungsschichten vielleicht keine gleichrangigen, aber ähnliche Einrichtungen, etwa die Krankenstationen in den großen Latifundien, den römischen Landgütern. Mit Humanismus hatte das nichts zu tun, eher mit Ökonomie, befanden sich unter den dort arbeitenden Sklaven doch schwer zu ersetzende Fachleute. Und noch eine weitere Gruppe auf der untersten Stufe der sozialen Hierarchie durfte auf medizinische Betreuung hoffen: die Gladiatoren. Sie mussten ihre Knochen zur Volksbelustigung hinhalten, ein guter Gladiator aber konnte zum wertvollen Star aufsteigen. So gab es selbst in ihren Kasernen eine Arztstation.

Es war denn auch der berühmteste Arzt der römischen Epoche, Galenos von Pergamon, genannt Galen, der sein Gewerbe jahrelang in einer solchen Kaserne ausübte, bevor er zum Leibarzt des Kaisers Marc Aurel aufstieg. Galens Diagnostik, seine sogenannte Säftelehre – bevorzugt betrachtete er Blut und Urin, um seine Aussagen treffen zu können –, blieb für Jahrhunderte das Maß aller Medizin, auch wenn sich etwa der Aderlass, das Abzapfen von Blut, für geschwächte Patienten fatal auswirken konnte. Galen wurde 50 Jahre nach dem Ausbruch des Vesuvs geboren, entging so dem Furor des strengen Medizinkritikers Plinius.

Der versuchte als Flottenkommandant in letzter Minute, Flüchtlingen aus Pompeji per Schiff zu Hilfe zu kommen, zu spät, er musste abdrehen. Plinius der Ältere starb im Angesicht der Katastrophe ganz in der Nähe am Strand vor der Villa eines Freundes. Es wurde über giftige Vulkangase spekuliert. Die Symptome deuten aber eher auf einen Herzinfarkt. Ob ein Arzt bei dem 56-Jährigen war, ist nicht überliefert.