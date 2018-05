Dann wird es auf der Brücke munter. Mr. Vansee dreht das Steuerrad flink nach rechts, sein Kollege drückt den Schubhebel nach vorn. Vor den beiden Kapitänen stapeln sich leere Teller auf dem Armaturenbrett, hinter ihnen zwei Stockbetten. Die Brücke ist zugleich Arbeitsplatz, Küche, Schlaf- und Aufenthaltsraum.

Vansee steuert das Schiff flussabwärts, sein Kollege übernimmt in die Gegenrichtung. Das hat wenig mit Arbeitsteilung zu tun, es geht vielmehr darum, dass nur jeweils einer von ihnen in der Lage wäre, das Schiff unfallfrei durch die Tücken des Stroms zu lotsen.

„Wir sind etwa 50 bis 60 Kapitäne, die diesen Abschnitt mit einem Schiff in der Größe befahren können“, sagt Vansee. Der Mekong ist einer der unberechenbarsten Flüsse überhaupt. Der Laote kennt die Hindernisse, die sich auftun können. Fährt ohne Sonar und Echolot, würde sowieso nichts bringen. Es gibt nicht einmal eine Karte, die wäre binnen Tagen überholt. Verlauf, Strömung, Wasserstand – all das wandelt sich fortwährend. Ein Zertifikat oder einen Führerschein hat Vansee nicht, wer hätte ihm auch die Prüfung abnehmen sollen? Wie fast alle Kapitäne der Region stammt er aus einer Frachterfamilie, lernte schon als Kind auf kleinen Motorbooten, bekam dann die Verantwortung für ein längeres Schiff, fuhr schließlich große Reisfrachter. Kaum einer kennt den Fluss besser als er.

Zeit zum Ausruhen haben Vansee und seine Crew erst, wenn die Passagiere für Ausflüge das Schiff verlassen. Dann besuchen die Touristen eines der umliegenden Dörfer, stolpern über freilaufende Hühner, dabei brauchen sie doch ihre Hände und Füße, um sich mit den Bewohnern zu verständigen. Oder sie besichtigen einige der Tempel, die von innen derart bunt ausgeleuchtet sind, dass Besucher sich in einem Weihnachtsdekogeschäft in Las Vegas wähnen. Oder sie nehmen teil an einem laotischen Kochkurs und stellen fest, dass es müßig war, den Frosch zu achteln, weil ja anschließend doch alle acht Teile im Bananenblatt gedünstet werden. Immerhin sind die zum Aperitif gereichten Seidenspinnerraupen gut durchgebraten. Darauf einen Lao Lao.

Der Mekong-Riesenwels könnte aussterben

Einsam ist es am Ufer selten, obwohl es wild und schier undurchdringbar scheint. Mehr als 60 Millionen Menschen in Südostasien sind vom Mekong abhängig. Er lässt die Felder gedeihen, Fischer ernähren aus ihm ihre Familien. Jedes Jahr werden allein in Laos 42 000 Tonnen Fisch aus dem Fluss gefangen, meist mit einfachen Netzen und kleinen Motorbooten. Noch immer waschen sich die meisten Menschen aus den Dörfern in ihm. Nur gehen sie niemals weiter ins Wasser, als sie stehen können.

Sie fürchten die Naga-Schlange, die sich von Menschen ernähren soll. Der Theravada-Buddhismus, der hier die dominierende Religion ist, hat viele solcher animistischen Glaubenstraditionen toleriert. Oder sie gleich ganz annektiert.

Riesenschlangen, Untiefen, scharfe Felsen – kaum verwunderlich, dass Mr. Vansee dem Fluss misstraut. Obendrein machen ihm jetzt auch noch Menschen das Bootsmannsleben schwer. China hat mindestens fünf Staudämme gebaut, Laos selbst einen. Mehrere weitere sind geplant.

Die Landwirtschaft profitiert davon, dass sich die Jahreszeiten nicht mehr auf Dürre oder Überschwemmungen reduzieren lassen. Die Wasserkraftwerke versorgen nach und nach auch die entlegenen Dörfer mit Strom.

Umweltschützer sorgen sich, dass die Artenvielfalt im Fluss bedroht wird. Der Mekong-Riesenwels, der bis zu 300 Kilogramm schwer wird, könnte aussterben, und mit ihm Dutzende anderer Arten. Weiter stromabwärts befürchten vor allem die Vietnamesen, dass bei ihnen nicht genug Wasser ankommt. Dann könnte das Salzwasser aus dem Meer ins Delta drücken und die Reisfelder zerstören.

Mr. Vansee spürt die Auswirkungen schon jetzt täglich. Der Fluss wird immer schwieriger zu lesen. Wenn die Chinesen eine Schleuse öffnen, kann es passieren, dass binnen Minuten der Pegel in Laos um mehrere Meter steigt. Oder sie halten das Wasser zurück, was ihn sinken lässt und die Schifffahrt noch gefährlicher macht. Da helfen auch keine Bananen mehr.