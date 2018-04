Warum fällt es den Leuten so schwer, ihren Glauben an Übersinnliches abzulegen?

Das Gefühl, zu glauben, verschafft subjektiv Sicherheit. Da besteht eine Parallele zwischen paranormalen und religiösen Vorstellungen, dem Wunderglauben zum Beispiel. Häufig entsteht so ein Glaube aus einem traumatischen Erlebnis. Viele Kandidaten berichten, dass sie durch Schicksalsschläge auf bestimmte Möglichkeiten aufmerksam wurden. Scheitern sie im Test, stellt das ihr Lebenswerk infrage. Die haben oft über Jahrzehnte hinweg mit ihrer Methode gearbeitet und damit scheinbar Erfolg gehabt.

Wie erklären Sie das, wenn die Techniken offensichtlich gar nicht funktionieren?

Wünschelrutengänger haben in vielen Fällen Erfolg, weil sie intuitiv am Gelände ablesen, an dieser Stelle könnte was sein. Es gibt zum Beispiel bestimmte Pflanzen, die Grundwasser anzeigen können. Wir hatten auch mal jemanden, der sagte, er sei in der Lage, Wolken mittels Kraft seiner Gedanken aufzulösen. Wenn man das untersucht, stellt man fest, dass sich viele Wolken tatsächlich spontan von selbst auflösen, und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kann man das aus der Form ablesen. Ich möchte aber noch mal deutlich sagen: Die Leute nehmen solche Indizien nicht bewusst, sondern intuitiv auf. Die Wünschelrute schlägt da aus, wo der Wünschelrutengänger es bewusst oder unbewusst erwartet! Dann wird gebohrt, man findet Wasser. Toll, sagen alle. Was aber müsste man machen? Man müsste fünf Meter daneben, wo die Rute nicht ausgeschlagen hat, auch bohren, da würde man nämlich auch Wasser finden. Passiert aber nie, weil das so teuer ist.

Das ist ein Argument für Bauchentscheidungen.

Beide Wege sind sinnvoll. Man kann ruhig intuitiv Entscheidungen treffen, aber man sollte doch so viel Gehirnaktivität einschalten und sich fragen, ob etwas tatsächlich plausibel ist. Das machen die meisten Bauchentscheider nicht.

In der Medizin zeigen jedoch auch Methoden, die nicht plausibel sind, mitunter einen Effekt.

Natürlich sollte man solche Placeboeffekte nutzen! Ich finde das eine wunderbare Sache. Mein Hausarzt hat mir als Kind mal eine Warze mit dem Röntgengerät weggestrahlt – nur war der Apparat gar nicht eingeschaltet. Gefährlich wird es, wenn wissenschaftsmedizinische Behandlung zugunsten von pseudomedizinischer ignoriert wird. Wenn Sie Krebs haben, hilft Ihnen die Schulmedizin immer noch besser als die Homöopathie.

Können wir uns wenigstens auf unsere fünf Sinne verlassen?

Leider nein, auch unsere Sinne können uns massiv täuschen. Wenn Sie eine Brille aufsetzen, die Fernes nah und Nahes fern erscheinen lässt und dann ein Gesicht angucken, sieht das nicht aus wie ein Hohlkopf. Unser Gehirn sagt, das kann nicht sein und korrigiert die Hohlform automatisch. Die wesentliche Botschaft ist: Wir werden ständig getäuscht. Wenn man Glück hat, merkt man das, und wenn man noch mehr Glück hat, kann man sogar erklären, warum man sich täuscht. Freimachen von Täuschungen kann man sich nicht. Tröstlich ist aber, dass unsere Einschätzungen im Alltag recht verlässlich funktionieren. Auch das verdanken wir der natürlichen Selektion. Der Affe, der eine falsche Vorstellung von dem Zweig hatte, auf den er sprang, der gehört nicht zu unseren Vorfahren.

Als Hobbyzauberer schaffen Sie Illusionen und vermeintliche Wunder. Ist das nicht gefährlich, weil Sie so den Wunderglauben noch befeuern?

Kein seriöser Zauberer würde behaupten, er arbeite nicht mit Tricks. Um beispielsweise Materie auf Entfernung in Bewegung zu versetzen, muss Energie übertragen werden. Es ist kein Beispiel in der Physik bekannt, wo das ohne messbaren Austausch gelungen wäre. Die Kräfte, die man kennt, die schwache und die starke Kernkraft, die Gravitation und der Elektromagnetismus erlauben das nicht. Wenn echte Telekinese gelänge, würde das eine wissenschaftliche Revolution auslösen! Selbstverständlich gibt es viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die noch nicht in den Büchern stehen. Aber, und das darf man nicht vergessen: Es gibt auch viele Dinge, die in Büchern stehen, die es zwischen Himmel und Erde nicht gibt.

Wünschen Sie sich manchmal, es wäre anders?

Ich gestehe, dass ich bei der Durchführung der Tests ab und an ein komisches Gefühl habe. Was sagst du jetzt, wenn der Kandidat wirklich Erfolg hat? Das wäre sehr spannend! Aber ich würde trotzdem eine Wette mit höchstem Einsatz wagen, dass paranormale Phänomene, wie man sie heute versteht, prinzipiell auf Selbsttäuschungen beruhen – oder auf verborgenen Tricks.