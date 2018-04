Hinkommen

Air New Zealand fliegt in Kooperation mit Partner-Airlines täglich von Deutschland nach Neuseeland – über Singapur oder zahlreiche andere Zwischenstopps. Tickets in der Economy Class gibt es ab 1256 Euro. airnewzealand.de

Unterkommen

Das „Distinction“ gilt als schönstes Hotel Neuseelands. Zentral gelegen bietet das ehemalige Postgebäude aus den 1930er-Jahren geräumige Zimmer und in den oberen Etagen einen hervorragenden Blick über die Stadt oder den Naturhafen. Die Übernachtung im Doppelzimmer kostet rund 160 Euro. distinctionhotels.co.nz/dunedin

Besonders stimmungsvoll schläft es sich in einer alten Kirche mitten im Zentrum: chapelapartments.co.nz.