Hinkommen

Von Berlin nach Oslo mit dem Flugzeug, von dort mit dem Zug der NSB, der Norge Statsbaner, über Lillehammer nach Ringebu. Von Ringebu über eine Bergstraße mit dem Taxi nach Kvitfjell. Der Flug kostet mit SAS ab Berlin um die 100 Euro hin und zurück und dauert eineinhalb Stunden. Der Zug kostet 249 NOK (26 Euro) für einen Weg und braucht zweieinhalb Stunden. Von dort liegt Kvitfjell rund 20 Minuten Fahrt über eine schneebedeckte Bergstraße entfernt. Wer ein Auto mietet, könnte hier im Winter Schneeketten benötigen. Das Taxi kostet 350 NOK (37 Euro).

Unterkommen

Direkt an der Piste liegt das "Gudbrandsgard Hotel", das extra für die Olympischen Spiele 1994 gebaut wurde, hier schliefen die Stars. Pool, Whirlpool und Sauna im Keller tun nach einem Skitag gut, das Kaminfeuer knistert in der Lobby, nur der berühmte norwegische Braunkäse "brunost" schmeckt zum Frühstück gewöhnungsbedürftig karamellig. Im Hotel gibt es zwei Restaurants, zwei Bars und 79 Zimmer, die alle im selben traditionell norwegischen Stil gehalten sind. Eine Nacht im Doppelzimmer kostet 123 Euro (kvitfjell.no/gudbrandsgard-hotell).

Alternativ bietet sich eine der Hütten im Skigebiet an, die viele norwegische Familien verleihen. (norskhytteudlejning.dk)

Rumkommen

Wer auf wilden Après-Ski steht, ist in Kvitfjell falsch. Ganz ruhig geht es in der "Koia Bar" direkt an der Piste aber auch nur unter der Woche zu. Glühwein und norwegische Bratwurst schmecken fantastisch. Vom 10. bis zum 11. März 2018 findet in Kvitfjell außerdem der Ski-Weltcup der Herren statt. Dann fahren die Besten der Welt auf der Olympiapiste um den Sieg in der Abfahrt und im Super-G. Auf der Westseite des Skigebiets hat in diesem Jahr die Gondel Varden eröffnet, das eher anspruchsvolle Kvitfjell sollte um eine anfängerfreundliche Piste erweitert werden. Außerdem probieren: Karottenkuchen im "Tyrihanstunet".