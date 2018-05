Als die Drehbuchautorin und Filmemacherin Lea Schmidbauer vor ein paar Jahren gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könne, ein Drehbuch für die Zielgruppe Pferdenärrin zu schreiben, sagte sie sofort zu. Nicht nur, weil die heute 46-Jährige seit ihrer Kindheit reitet, sondern auch weil sie endlich Schluss machen wollte mit dem Pferdemädchen-Klischee.

Sie erschuf die rebellische Mika, die im Film „Ostwind“ einen störrischen Rappen zähmt, mit dem das junge Mädchen Abenteuer erlebt. Bis heute kamen vier Filme in die Kinos, die zu den erfolgreichsten Pferdefilmen überhaupt gehören. Doch auch Schmidtbauer muss zugeben: Die meisten Kinobesucher sind Mädchen. „Ich wollte damit bewusst aus dieser nervtötenden rosafarbenen Welt aussteigen“, sagt sie, die auch Landwirtin in einem Dorf in Mittelfranken ist, „wollte erzählen, wofür das Reiten für mich steht.“ Schmidbauer ging es in ihrer Jugend um Indianer, um Aufbruch, darum, die Freiheit der Natur im Sattel zu erleben: „Nicht darum, eine riesengroße Puppe anzubeten, die ich flechten, streicheln und Mäuschen nennen kann.“

In ihrer Kindheit in den 70er Jahren habe es dieses Freiheitsgefühl ja teilweise noch gegeben, da seien auch noch nicht alle Spielsachen für Jungs blau und für Mädchen rosa gewesen. „Mich nervt, dass man heute alles durchgendert“, sagt Schmidbauer, das führe vor allem dazu, dass die Buben eingeschränkt würden, „wenn ein Mädchen mit Autos spielt, gut, aber wenn ein Junge zur Puppe greift, dann schreien alle: Oh Gott.“

Männer wollen sich untereinander messen

Inzwischen findet man kaum noch männliche Hobbyreiter, sondern nur Profis auf Wettkämpfen. Das bestätigt auch Christoph Wahler, einer der talentiertesten jungen Vielseitigkeitsreiter in Deutschland, der auf dem eigenen Gestüt von seinem Vater lernte: „Ich glaube, für Männer zählt eher das kompetitive Reiten“, sagt er, „das Sichmessen.“

In der Weltrangliste des Springreitens belegen daher auch fast nur Männer die vorderen Plätze. Im Galopprennsport kommt auf drei erfolgreiche Jockeys etwa eine Berufsreiterin, wohingegen bei den Amateurrennreitern, die nur gelegentlich an den Start gehen, 80 Prozent Frauen sind.

„Da wird dann allerdings gesagt, dass Männer brutal und mit harter Hand reiten würden“, sagt Schmidbauer, „was auch Quatsch ist.“ Derzeit schreibt sie mit einer Kollegin am fünften Ostwind-Buch und bedauert, die meisten Leute würden nicht erkennen, dass die Filme eigentlich mit dem Klischee brechen wollten.

Meine Nichte will nicht mehr hin

Daher plante sie für den nächsten Film, ihre rothaarige Protagonistin gegen einen Jungen auszutauschen. Vielleicht hätte der meinem kleinen Neffen ein Vorbild werden können? Schmidbauer lacht, das sei allerdings mit ihrer Produktionsfirma nicht zu machen gewesen, die hatten Angst, dass sich die Filme dann nicht mehr so gut verkaufen würden. Denn die demografische Rechnung ist einfach: Hunderttausende Pferdemädchen und ihre Familien garantieren stetige Einnahmen. Das riskiert man nicht für ein paar Jungs in Reithosen.

„Und so beißt sich die Katze in den Schwanz“, sagt Schmidbauer. Die rosafarbenen Bilder, die die Unterhaltungsbranche selbst erschaffen habe, würden immer wieder reproduziert.

Als meine Nichte nach einer Woche auf dem Reiterhof abgeholt wird, ist sie sehr ausgelassen. Die Ausflüge durch den Wald und vor allem der Ritt durch den kleinen Tümpel hinter dem Haus hätten Spaß gemacht. „Trotzdem will ich nicht noch mal hin“, sagt sie bestimmt.

Zu viele Pferdenärrinnen.