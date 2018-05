Unvergesslich, als mich Ende der 80er Jahre meine Eltern ins Kino mitnahmen, damit wir zusammen „Rain Man“ schauen konnten. Mein Vater ist auch Schauspieler und hat mir danach erklärt, wie schwierig die Rolle von Tom Cruise war. Er spielte den Bruder eines Autisten, den augenscheinlich einfacheren Charakter. Für einen Darsteller ist das viel härter, neben einer dominanten Figur zu bestehen. Dustin Hoffman als Bruder bekam den Oscar, und mein Vater sagte: Tom Cruise hätte ihn genauso verdient. Ich fand das auch und wurde ein großer Fan. Es war eine klassische Mädchenschwärmerei, bei der ich alles über eine Person wissen wollte, angefangen von seinem komplizierten bürgerlichen Namen, Thomas Cruise Mapother IV, bis hin zu all seinen Rollen in „Born On the 4th of July“ oder „Cocktail“. Obwohl die vielen Informationen, die man heutzutage über seine Idole mit einem Klick bekommt, diese ein Stück weit entzaubern können, denke ich jedes Mal, wenn ich Cruise auf der Leinwand sehe: Was für ein Ausnahmeschauspieler!