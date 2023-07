40 Euro für ein E-Bike Leasing-Boom beflügelt Fahrradhandel

Zur Zweiradmesse „Eurobike“ meldete der deutsche Fachhandelsverband Ende Juni kaum noch gekannte Absatzprobleme. Nach zwei Jahren mit „teilweise extremen Umsatzzuwächsen trotz schwieriger Warenversorgung“ beobachte man seit März „Umsatzrückgänge bis in den mittleren zweistelligen Bereich“. Zudem kratze die „schlagartig einsetzende Warenversorgung“ an der Liquidität vieler Händler. Die meisten von ihnen hatten in Erwartung weiterer Lieferengpässe übermäßig geordert. Jetzt stapeln sich die Fahrräder im Lager.