Adidas schreibt rote Zahlen Skandal um „Yeezy“ und Rapper Kanye West belastet

Der kriselnde Adidas-Konzern kommt auch unter neuer Führung noch nicht in Schwung. Im ersten Quartal stagnierten die Erlöse bei 5,3 Milliarden Euro, wie Adidas am Freitag berichtete. Damit entwickelte sich die weltweite Nummer zwei erneut schlechter als die wichtigsten Konkurrenten. Unter dem Strich fiel ein kleiner Verlust an.