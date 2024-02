Anlegen für Anfänger Soll ich einfach in den MSCI World investieren?

Meine Überzeugung ist, dass sich jede und jeder eine eigene Meinung darüber bilden sollte, welche Investments die Richtigen für ihn oder sie sind. Die Frage, ob es zum Beispiel reicht, mit einem ETF-Sparplan in den MSCI World zu investieren, würde ich also nie pauschal beantworten. Auch, weil ich keine Anlageberatung machen darf und möchte.

Sie kommt aber nicht selten vor, befeuert von Medienberichten und Empfehlungen von Finanzberater:innen und -instituten. In der Vergangenheit brachte eine Investition in den Index eine Rendite von durchschnittlich rund acht Prozent pro Jahr – wohlgemerkt in einem langen Anlagehorizont, weshalb er einer der beliebtesten ist, vor allem bei Börsenneuligen. Grund genug, mich in dieser Kolumne mit dem Thema zu befassen.