Arbeiten von zu Hause aus Commerzbank will feste Homeoffice-Quoten abschaffen

Die Commerzbank plant eine Reform ihrer Homeofficeregeln. Deutschlands zweitgrößte Privatbank will künftig nicht mehr zentral vorgeben, wie viele Tage ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maximal von zu Hause aus arbeiten dürfen. „Eine generelle Quote für alle in der Bank festzulegen wird den spezifischen Bedürfnissen aus meiner Sicht nicht gerecht“, sagte Vorstandschef Manfred Knof dem Handelsblatt. „Wir brauchen da eine Flexibilisierung.“