Aufholjagd bei Halbleitern Europa fehlt das Personal

Europas ambitionierte Ziele bei der Chipproduktion sind in Gefahr, weil es an geeigneten Arbeitskräften mangelt. Berechnungen der Beratungsgesellschaft PwC Strategy& zufolge, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen, könnte in der Branche 2030 mehr als jede zweite Stelle unbesetzt bleiben.