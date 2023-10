Bald wieder Bergbau vor der Haustür? Europas Kampf gegen die Rohstoff-Abhängigkeit von China

In Nordschweden zieht in diesen Tagen eine Stadt um. Im Auftrag der staatlichen Bergbaugesellschaft LKAB siedeln 6000 Menschen und mit ihnen die Stadt Kiruna um einige Kilometer weiter nach Osten. Denn nach Jahrzehnten des Bergbaus drohte die Stadt zu versinken. Auch, weil hier die Kumpel bald mit dem Abteufen neuer Schächte beginnen und die Rückkehr des europäischen Bergbaus einleiten sollen. Unter Kiruna wurde eines der größten Vorkommen an Seltenen Erden entdeckt, von denen die Zukunft ganz Europas abhängt.